荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩敗俱傷齊被捕｜Juicy叮

荃灣西站公共運輸交匯處昨日（29日）晚上有兩名男子涉嫌在公眾地方打架，兩敗俱傷，齊被警方拘捕。有網民在場直擊到部分打鬥情況，拍攝的短片在網上瘋傳。

片中見到一名彪悍大叔，在一輛來往深井（浪翠園）及荃灣西站的234A巴士旁，把一名較年輕的黑衣男子壓在地上壓頸鎖喉，在場其他人拉也拉不住；而原本處下風的黑衣男站起後繼續勞氣指罵大叔。詳情見下圖及下文：

荃灣巴士男圖阻打尖捱打 彪悍大叔瘋狂壓頸鎖喉 兩人齊被捕逐張睇↓↓↓↓

樓主：兩個人碌咗落車

樓主昨天（29日）晚上10時24分在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「有個阿伯喺荃灣西度打尖，被個後生仔鬧。阿伯嬲爆，一嘢郁手同個後生仔打埋一齊」。

樓主直擊現場戰況，指「阿伯一嘢推咗佢一下，兩個人碌咗落車，之後個阿伯一隻（手）壓著佢條頸死都唔放，其他人拉都拉唔住」。

樓主：冇幾耐又重新打過

樓主講述後續時指「之後我上咗車啦，冇幾耐又重新打過，個阿伯又箍住佢條頸😰，跟著車就開咗啦，唔知後續係點，但係都好恐怖」。

樓主續爆料，稱「打尖就重新排隊啦，使唔使壓著人條頸啊，會死人㗎，好似話個阿伯係飲咗酒🙂‍↔️，唔知係真定假，但係都唔係理由好過分咯 」。

片中見到不時有人勸架，指「唔好打」、「唔好再打啦」、「放手先」、「搵站長啲人嚟睇住佢哋」，並表明會報警。而兩名男事主在打架期間還互相謾罵，粗口橫飛。

在回應欄，樓主上載另一段在巴士上拍攝，見到車長在場調停，兩人卻繼續打架的短片。樓主指「上車後個視角唔係好好，冇靚位，但都可以feel（感受）到當時個阿伯情緒超激動咯，一直箍佢頸，叫都叫唔停個阿伯，睇到都好嬲。個阿伯除了識箍人頸仲識啲咩🙄有錯就認了啦」。

而從樓主在帖文上載的另一短片見到，事發後大叔坐於巴士站的椅子上，有一名女子倍同。

疑涉搶拍八達通

警方於昨晚9時49分接報，指兩人在現場的公共運輸交匯處等候巴士，事件起因懷疑涉及一名男子上車時拍八達通未能拍到，另一名男子於是搶先拍卡，兩人因此先是口角繼而動武。

事件中，一名年約62歲的黎姓男子，和一名年約43歲的王姓（譯音）男子涉嫌在公眾地方打架被捕。兩人事後送仁濟醫院治理，黎姓男子右手和胸口受傷；王姓男子頸、背、後腦、喉嚨受傷。

網民料大叔食過夜粥

對於這宗巴士旁格鬥事件，有回應的網民笑言「打尖、打交都唔好，一齊去打邊爐咪好囉」。另有人估計大叔「會咁壓對方頸的之前應有受過訓」、「阿叔真係有料到，佢年輕時應該食過夜粥」、「睇個阿叔個身形可能做開地盤」。

看過短片，有心水清的網民發現「現場咁多男人，冇人幫手，埋得去都係食花生。出手拉住個阿叔嘅係女人🤡」。

有網民順道講及自己的經歷，指「唔清楚來龍去脈，但有時都遇過幾架車埋站，但上車位相同嘅，讓咗位企側面被後面人上車，架車走咗，下一架啱上，點知就會被再後面嘅人以為打尖，我試過被條女兜口兜面話我無排隊🙄😞」。

網民醫院疑偶遇兩人

網民除食花生外，還驚訝「樓主竟然會上車走，我一定留低睇到完場。咁精彩，尾班車冇車要搭的士都一定睇埋先走😂」，樓主現身回應：「🤣🤣我都想，但係我要返屋企🤣🤣」。

接著有網民爆料指「😶‍🌫️喺仁濟（醫院）見到個好似呢兩個，後生仔女嘅人、仲有幾個跟住。更（新）：都有見到有個藍衫阿伯行過，但有點突然故唔確定」。

資料來源：viana.coo＠Threads

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