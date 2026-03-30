家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟｜Juicy叮

有網民昨日（29日）在港鐵站目擊有家長帶小童跳閘逃票，結果當場斷正被港鐵職員截獲，小朋友被嚇至大哭，事件掀起熱烈討論，網民一面倒炮轟涉事家長身教失敗。

家長帶小童港鐵跳閘 被圍截細路爆喊 網民轟身教失敗：一世陰影自己攞嚟↓↓↓↓

有網民昨日（29日）在「車cam L（香港群組）」facebook專頁發相發帖，分享一則令人側目的事件，樓主在港鐵站內，目睹有家長疑搭霸王車「帶住個小朋友跳閘」，結果當場被港鐵職員捉個正著。

樓主在帖文中表示，當時這兩名成人及小童逃票者「俾幾個職員圍住，小朋友已經被嚇到大哭」，更慨嘆家長行為結果為小朋友帶來「1世嘅陰影」。

從樓主上載的現場相片可見，在港鐵的出入閘機附近，有四名身穿黃色制服的港鐵職員，正圍住一名女子及一名疑似女童，相信她們就是事件的主角，場面顯得相當緊張，相中見到有乘客駐足觀看。

網民鬧爆：陰影係自己攞！

帖文引發熱烈迴響，風向一面倒，幾乎無人同情該名家長，網民們紛紛猛烈抨擊家長帶小童的逃票行為，認為家長的身教極為重要，怒斥這是「垃圾父母」、「怪獸家長」的所為，直言「大人教壞小朋友」、「自己衰就算啦仲要教壞細路」，認為這種貪小便宜的行為「得不償失」。

對於樓主提到小朋友會有「一世嘅陰影」，有網民反問：「陰影？唔係唔知自己犯緊罪係嘛？」有網民更認為「犯法有陰影咪啱囉」，這樣才能讓小朋友知道犯錯的後果，「唔通偷嘢無陰影先叫幫佢成？？」

有網民更作打油詩嘲諷：「唔去衝閘，就無陰影，自己申請，係度講經。」部分網民甚至揶揄道，小朋友之所以大哭，可能並非單純因為害怕，而是「平時跳冇事但今次跳衰咗而喊」。

網民撐嚴懲：「捉到正, 好嘢！」

事件中，港鐵職員的果斷執法獲得網民力撐，紛紛留言「捉到正, 好嘢！」、「捉得好」，網民紛紛認為，逃票行為不能姑息，必須「要重罰」，有網民更建議推更強硬的措施，「最好整個專用廣告版，貼晒佢啲相出嚟」，以儆效尤。

有網民亦分享自己的經歷，指逃票問題普遍，曾「試過入閘比（畀）個大叔痴（黐）我入閘」，對方還催促自己快點走，有網民則從經濟角度分析，指「就係呢啲人唔畀錢，港鐵賺少咗，咪加票價係畀錢嘅人身上囉」，最終受害的還是奉公守法的市民。

來源：車cam L（香港群組）＠facebook