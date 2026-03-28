等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮

一名女子早前在等巴士期間遇上「自來錢」，而且是離奇地飄到腳邊。拾金不昧的她於是把飄來的共530元現金交到警署。如是者3個月過去，這筆無人認領的530元成為了這名好心人的意外之財，現正就何如處理這筆天降現金而頭痛。有網民則好聲好氣地建議「你收咗佢啦」。詳情見下圖及下文：

等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦逐張睇↓↓↓↓

樓主：突然有3張紙幣飄到腳邊

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「集思廣益時間：話說3月前喺巴士站等巴士時，突然有3張紙幣飄到腳邊，拾咗後拎咗去警署報案」。

樓主續指，「啱啱昨日警署打嚟冇人認領，叫我領取返呢3張紙幣，點樣處理呢筆突然之財好呢？」，接著提出兩項「解決」方案：

1) 有人話要全數捐咗佢，因為怕承繼上一個人的衰氣，唔好留身邊；

2)有人話入過警署，過咗法定期，錢合法屬於我，無所謂可以留身邊。

樓主補充，「但呢排生活確有小壓力，要放no pay leave（無薪假），亦有啲代支的錢未回到，點做好呢？」。相中見到意外之財包括一張500元紙幣、一張20元紙幣，和一張10元紙幣。

網民：你就收咗佢啦

針對這筆意外之財，網民也給樓主提供多種處理建議。有人認為收下是「天意」與「善報」，稱「相信你係一個好人，平時做咗好事，上天打救你，你就收咗佢啦」。

不少網民強調「自己用啦！冇問題的💕🙏」，因為事主「你既然依咗正常程序交俾警局，啲錢係你㗎啦。你而家拎咗用喺自己身上先，無問題」。

網民普遍認為這筆錢「已經合法擁有，唔好疑心疑鬼，無人認領，就歸拾獲者。你已經做咗好市民，交警署報案，冇人領係失主問題，你唔使覺得愧疚」。

有人建議：「考慮你嘅情況：既然你有生活壓力，呢筆錢唔大，可以用嚟緩解no pay leave嘅開支，譬如買飯或交通費。唔使全捐，否則可能加劇壓力」。

網民倡買六合彩

不過，還是有人則建議把錢「捐出去」，有人則中間落墨，稱收下這筆橫財後，「👆🏻選擇2的做法。再用一些來買六合彩，如果有機會中的話，再可以捐一些出去幫助有需要的人」、「拿去買六合彩，如果中便拿去做善事喇！也是替自己積德」、「你都做咗應做嘅事，咪捐10%出去囉」。

有網民分享了類似經驗：「咁大個仔執過兩次500蚊，第一次中三嗰年小息喺操場，交咗去校務處，記咗個優點，第二次30幾年前喺灣仔街上面都執到500蚊，交去警署，3個月後變成咗我嘅橫財」、「之前我拾到$60，直接捐了去廟」、「試過拾到$500警署冇人認領捐晒俾深水埗明哥」。

資料來源：poki_lee0225＠Threads

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