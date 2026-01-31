$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執 憂「跌錢黨」設陷阱？ 路人反應震碎網民三觀｜Juicy叮

黃竹坑商場有錢無人執，4張紙幣共200多元散落地上，路人視若無睹直行直過，其中一人的反應更是震碎網民三觀。有網民猜測多種原因，擔心墮「跌錢黨」陷阱可能是其一。詳情見下圖及下文：

$200多元棄地上 黃竹坑商場有錢無人執逐張睇↓↓↓↓

樓主：好耐都冇人執

樓主昨日（30日）在社交平台Threads上載短片發帖，留言「有冇人喺黃竹坑THE SOUTHSIDE商場跌咗200幾蚊，企咗喺度好耐都冇人執」。

網民：踩錢，條友咩料？

片中見到其中一名路人更無視地上的鈔票直接踩過。對於這個踐踏金錢的行為，有網民震碎三觀地指「阿伯視錢睇如糞土」、「踩錢，條友咩料？」，並指「好難得啲人直行直過🤣」、「發雞盲，啲人習慣唔望地下，萬一踩到人屎牛屎都唔知」。

不少留言也流露出對「地上執到寶」的疑慮，質疑這會否是「跌錢黨」騙徒的新手法，擔心「一執就成班人湧出嚟」，也有人猜測這有可能

「社會實驗」或「trap（陷阱）人」的圈套。

網民：有閉路電視，點執呀

有人則建議「報警，留守現場，至少有好市民獎。如果騙徒見到有人執就衝出來」、「我會叫保安，不會自己拾」。拾金不昧、路不拾遺都是美德，但有敢言的網民卻揭出人性醜陋的貪念，稱「如果個場冇人，一早就執咗啦」，並坦言「有閉路電視，點執呀大佬？」。

另有人自爆曾遇上類似場景，稱「有次我喺大埔超級城見到Starbucks門口地下有$150，經過嗰陣我只係望咗眼然後就走咗，但我有好奇會唔會真係有人執所以回頭看，唔夠1分鐘返去原位已經冇咗🙂‍↕️」、「我行山見過有過千蚊好多$100、$500同$50紙幣大家經過都唔執」、「我喺西鐵站見到$100無執，專登行前十步都未數完已經有人執咗😂😂」。

資料來源：mattchung＠Threads

相關閱讀：

好人難做？將軍澳商場門口執到大疊人民幣好心港女以為阿嬸跌錢一原因越問越走

荃灣商場仙女散花式跌錢4位數字現金散落一地路人「良心」處理手法獲讚網民有另類大膽想法

港男付款時不慎跌錢 後排馬尾女「仆倒咁」執起竟私藏拒還 意想不到後續氣炸網民

中環垃圾桶內發現「現金垃圾」 目擊者提供尋寶地點網民列可怕原因籲唔好執