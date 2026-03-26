港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮

有網民近日在社交平台發文指拾獲一部iPhone，本著好心想物歸原主，卻慘被機主當成小偷，更被用賤招騙去車費，事件引發網民熱議，大嘆世風日下，「好人難做」。

港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做↓↓↓↓

樓主在帖文中表示，當日在收工後拾獲一部iPhone，他擔心機主焦急，不但沒有據為己有，反而貼心地「驚佢冇電幫佢叉住電」，等待失主來電。

還機之路驚心動魄

未幾，電話鈴聲響起，但迎來的並非感謝，而是一句無情的指控。樓主在帖文中憤怒地寫道：「結果個機主真係打嚟，劈頭第一句就話我偷佢電話！」

樓主當下怒火中燒，立即澄清手機是對方「自己柒Ｘ朦朦漏咗喺架巴士度」，也許是自知理虧，對方的態度180度大轉變，「畫風一轉，機主......同我講唔好意思」，並表示願意「薄酬」，希望樓主能歸還手機。

樓主一心只想做個好人，直言不需要任何酬金，並提議對方到警署領取，但機主聲稱去警署「麻煩」，轉而請求樓主幫忙叫車直送到其公司。樓主心軟答應，不料這才是惡夢的開始。

失主要求樓主先墊付車資

在叫車時，機主又以「擔心返緊工個前台同事唔肯幫佢俾咗車錢先」為由，要求樓主先墊付車資，樓主雖然覺得奇怪，但仍選擇相信對方，並設定了「貨到付款」。不過卻換來令人心寒的結局，樓主嬲爆憶述：「條死八婆竟然同個司機講話係寄件方俾錢，即係佢唔肯俾錢之餘，拎完電話就走咗！」結果，司機致電樓主追討車費，疲憊不堪的樓主為免再生枝節，唯有啞忍支付，「幾十蚊我當請乞兒食飯...」。

樓主在帖文最後忍無可忍地怒吼：「死八婆，屈我之餘仲要佔我小便宜，我鬼唔望你間公司執笠！等天收啦你！」

將心比己卻換來一場騙局

事後，樓主再次發文，解釋自己為何在被辱罵後仍然選擇幫忙，他坦言是出於「將心比己」，「我希望有一日如果我咁唔小心跌咗電話，我打過去有人聽...佢願意幫我call車送返部電話俾我，我會好感恩」。

可惜，這次的善心卻被無情踐踏，他慨嘆：「證明人要求你做嘢嘅時候，乜Ｘ都講得出。」

網民：就係呢啲Ｘ街攪到好人越嚟越少

樓主的經歷迅速在網絡發酵，大部分網民對樓主的遭遇表示同情，並怒斥機主的行為「賤格」。

不少網民認為樓主「做多咗」，直言「由佢話你偷電話果刻就要拎去警局」，有網民尖酸地開玩笑表示，如果換作是自己，可能會直接將電話「掉落垃圾桶」或「掉落咸水海」，不過有網民非常無奈指出：「就係呢啲Ｘ街攪到好人越嚟越少」。

網民亦紛紛稱讚樓主的善良，鼓勵他「唔好因為呢啲賤人改變自己，好人一生平安」，其中一位自稱「術數師傅」的網民更從玄學角度安慰樓主，稱他「拾金不昧，見財不起貪念，此乃心正之表」，雖然損失了幾十元，但「積落嘅係無形福報，邊個賺邊個蝕，時間會話你知」。

來源：threads_user852＠Threads



