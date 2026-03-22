乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮

一名巴士乘客拾金不昧，應同車伯伯要求，捱義氣把前排座位一個懷疑被丟失的錢包交予車長。戲劇性一刻卻緊接出現——即場與車長一同打開錢包作見證時，卻竟見到「一樣嘢」，這名好心乘客立即腳軟，驚青地擔憂好心無好報。詳情見下圖及下文：

乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答逐張睇↓↓↓↓

樓主：阿伯見到有銀包喺我前排

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「救命…阿伯見到有個銀包喺我前排，叫我執去俾司機。好啦，忍咗一個站，我執落去，司機見到唉咗聲，叫我咪走呀，閉路影住要一齊打開嚟睇…」。

樓主接著講出重點「點知，打開無錢㗎，個下，我都唉咗一聲，即講咗3次我無攞過」。驚青的樓主續稱「司機話唔係話我攞，而係話我知…我俾佢時係無錢，之後，我行返上層話返俾阿伯知交咗俾司機。原來全車都等緊我報告…再搭訕」。

樓主：好驚被屈偷錢

最終樓主自我檢討時表示「我都唔知係我個樣易點定熱心，其實銀包無錢個下…我都好驚被人屈我偷錢，世界太多好心無好報嘅事啦🙈」。

針對事主的擔憂，網民特地開解「無人屈到你，講證據，定啲嚟」、「有車cam（鏡頭）都會見到樓主冇攞錢嘅」；還有人從另一角度看，指「你太多心喇，大把人銀包冇錢，放鬆啲啦香港人」。

有網民不忘大讚樓主的古道熱腸，「感謝你願意善良💕」、「可能就係你執返個銀包，就已經幫到銀包主人了，話唔定可能係對銀包主人嚟講好有紀念價值嘅銀包嚟呢～」。

另有人稱「上層巴士有車cam～就算無cam，你都係做咗件好事👏我試過唔見銀包&（和）試過執到銀包交俾司機～真係好appreciate（欣賞）你咁做～（對我嚟講）錢無咗事少，證件喺度已好感激😭，因為少咗好多麻煩～」。

網民教路如何保障自己

不少網民對樓主的處境大有共鳴，坦言「我都同你一樣心態，怕人話我拎咗啲錢」。

為避免風險，有人建議要自我保護，教路「話俾車長知就夠」、「下次開電話拍條片保護自己」、「我上次見到銀包成疊銀紙都冇執，個阿伯同我一起同司機講」、「同個司機講，一係叫佢到總站自己去拎」、「下次落樓下同司機講『樓上有銀包』」。

還有好心人特別一再提醒：「下次再行善時要諗啲方法保障下自己先再做，或者唔做亦都唔需要良心責備自己，保護自己最重要」、「比我一定問返個阿伯做乜你唔自己拎去」、「人哋叫你執你就執？下次唔好咁傻！萬一裏面有毒品你就麻煩！下次就算親眼見到，都只需直接同司機講，見到上面左排有個銀包就得！」。

有心思細密的網民嘗試猜測「會唔會係有人偷咗人哋銀包然後攞晒入面啲錢？」，或是「打荷包啲友留彽㗎，下次唔好惦呀！通知司機咪算囉」。

資料來源：sa_b_chu＠Threads

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