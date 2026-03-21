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將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:18 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:18 2026-03-21 HKT

將軍澳位於調景嶺彩明苑和健明邨一帶的神秘「後花園」，不時有人在跳大媽舞，節拍強勁的音樂滋擾到附近居民；有街坊更加爆料踩多腳，指現場不時有人霸地唱卡啦OK、打麻雀大叫練氣功，甚至做埋呢樣嘢......詳情見下圖及下文：

將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......逐張睇↓↓↓↓

樓主被大媽舞嘈醒：真係好嘈

樓主本月16日早上近10時在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載短片發帖，留言指「每朝呢個時間都俾呢班想做舞蹈家嘅大媽嘈醒，我每晚9點收工，返到屋企都10點，瞓得嚟都1點，朝早10點又要起身返工，請問有冇識佢哋嘅朋友仔同佢哋講下跳唔係問題，細聲啲，聽到就算🙇🏻‍♂️真係好嘈…大家都係住將軍澳，將心比心」。

因角度問題，加上有樹叢遮擋，樓主的短片無法拍攝到大媽們的廬山真面目，只見到兩名穿著白鞋的大媽，不斷隨著強勁節拍的音樂，抬起左腳和右腳熱情跳舞。看過樓主上載的短片後，有網民坦言大媽舞的配樂「音樂好難聽，簡直是噪音，難道跳搖頭舞」。

街坊：個山當咗自己後花園

網民對大媽舞噪音擾人都看不過眼，有附近的街坊更加進一步爆料，指「真係討厭，又霸地又嘈，有唱K有打牌，唉！個山當咗自己後花園」。

另一街坊則附圖指這山頭充斥奇葩現象，指「呢座山仲有好多奇葩都冇人理🤷🏻‍♀️自己開墾土地種植又有；每朝天未光，日日Ｘ叫成個鐘練氣功嘅又有！」。

男子大叫練氣功 樓主分享見聞

樓主和應時補充，「喔！我知道，每朝8點開始嗰個男人，佢俾人投訴完會走去彩明附近叫，彩明有人投訴又走返去健明嗰邊」。

這名街坊又補充「佢依家已經係進化咗一路行一路叫，因為有時大聲有時細聲🤦🏻‍♀️8點先叫已經係進步咗，因為曾經有人落去同佢鬧交。以前每朝好準時6:15就開始，勤力過公雞😡」。

另一知情網民留言「成日喺健明邨上村對出山上Ｘ叫！我老公直頭爆閙佢，星期日晨早流流7點幾就喺山上Ｘ叫，把鬼火！難得放一日假休息都要被佢啲叫聲嘈醒」。

樓主也作回應「佢真心CＸs，有一日我聽到佢同個小朋友一齊叫，不得了，鬧爆佢之後佢隔幾日又嚟料🤦🏻‍♂️沒完沒了」。

資料來源：Tiger Fai＠facebook將軍澳主場

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