男友屋企過夜被阿媽鬧Cheap 港女呻苦掀兩代價值觀大戰 後續神展開：男友1舉動獲讚｜Juicy叮

有港女在社交平台發文呻苦，她詢問「拍拖去男朋友屋企過夜好cheap？」事源樓主到男友家中過夜，但因男友沒有自己房間，兩人一同「瞓廳」，事後被媽媽發現後大罵「好cheap」，樓主心感委屈，帖文迅即爆紅，並掀起網民有關兩代價值觀的大辯論。

男友屋企過夜被阿媽鬧Cheap 港女呻苦掀兩代價值觀大戰 後續神展開：男友1舉動獲讚↓↓↓↓

有港女在社交平台發帖，因被母親罵而向廣大網民訴苦，她在帖文中簡述了情況：「拍拖去男朋友屋企過夜好cheap？ps 男朋友瞓廳」，並補充自己多數在男友家人仍在睡夢中時便會離開。

樓主指出，這個行為被媽媽知道後，卻換來一句憤怒的「你好cheap」，令她深感委屈。

一句「好cheap」辣㷫兩代人

帖文一出，網民反應兩極，不少留言支持樓主的母親，認為她媽媽的反應不無道理，網民紛紛指出所謂「cheap」，並非指過夜或婚前性行為本身，而是指在「瞓廳」這種缺乏私人空間和尊重的情況下仍然接受過夜，是一種貶低自己身價的行為。

有網民直言：「一個女仔，點解要去人地屋企訓廳咁傻豬豬」，更有為人父母的網民表示：「如果我個女咁做，我掌上明珠咁養大既寶貝女咁樣，我都會好angry，可能會喊。」在批評樓主的網民眼中，真正愛錫女友的男生，絕不會讓她和自己一起委身於客廳。

樓主剖白原生家庭傷痛：我唔知咩係錫自己

面對負評，樓主其後再發文剖白自己的內心世界，她坦言，由於原生家庭的關係，「由細到大屋企人都唔係好錫我」，導致她沒有所謂「身唔身價」的概念，亦難以理解網民口中的「自愛」，她寫道：「所以我都唔知咩係錫自己唔錫自己。」

在與網民的對答中，樓主更透露，其實自己在家中也是睡在客廳，這也許解釋了為何她不認為「瞓廳」是個大問題：「可能因為我同佢本身喺屋企都瞓廳，所以就有錯誤價值觀」。

對於網民「貶低自己」的指責，她顯得既無奈又迷茫：「大家話媽媽如珠如寶養大我，但係我咁下賤......我真係聽唔明大家講嘅cheap唔cheap。」

網民激辯：尊重、自愛、世代價值觀

網民熱烈討論，當中折射出不同世代和背景下的價值觀碰撞，不少網民苦口婆心，認為樓主的首要課題是學懂「自愛」。

有網民用手袋比喻：「如果你買咗個好平嘅手袋，返到屋企可能隨手掉落地下......但係如果用緊一個幾萬蚊嘅手袋......你會珍惜佢保護佢 小心輕放。」認為女生要先自重，別人才會尊重你，而去男友家瞓廳，正是一種「唔需要付出太多都好容易妥協」的表現，長遠會令對方不懂珍惜。

有部分網民對樓主表示同情和理解，認為她的原生家庭背景，令她對「愛」的理解與別不同：「好多人（網民）習慣咗屋企人嘅「貶低先叫關心」就會覺得其他人（你）咁樣都係正常，其實好多家庭都唔係咁。」他們鼓勵樓主，即使不被家人「當成寶」，也要學會愛自己，因為「你值得更好嘅享受」。

另有網民則從更現實的角度分析，指出在男方家人眼中，即使他們口裡說「歡迎」，內心也可能覺得被打擾：「有次聽到佢媽同家姐狂講依個細佬嘅女友，話佢好煩成日嚟瞓......話佢冇屋企番架咩」，提醒樓主不要盡信表面的客氣說話。

此外有網民則認為「都咩年代」，指責批評樓主的人思想「清朝」。他們認為只要你情我願，沒有打擾別人，就沒有問題：「我係覺得我同佢開心就得。」

溝通後轉機：男友承諾Book酒店

在爭議聲中，樓主其後再留言表示已和男友溝通，而男友的反應亦相當積極，樓主在回應中多次提及：「同男朋友溝通過，佢話知道令到我媽唔開心，佢話以後都會book酒店，或者送我返屋企。」

男友的體貼行為，讓不少原本態度強硬的網民也軟化下來，認為這證明了男友是在乎樓主的：「喺呢件事上面都睇得出男朋友在乎你，咁就可以啦，祝你哋幸福。」樓主亦認同「另一半點做最重要」，認為事情已得到解決。

來源：Threads



