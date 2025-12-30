$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局｜Juicy叮

有中學男生在網上發帖，苦惱於拍拖三個月，每次約會開銷都由他一力承擔，坦言經濟壓力巨大，他在聖誕節前夕，向同為中學生的女友提出「AA制」建議，卻演變成一場「終極侮辱」的風波，他公開對話截圖，當中其女友一句「金句」而全網矚目。

$500零用女嫌$800男友窮！中學情侶AA制爆「終極侮辱」 當事人現身揭嘩然結局↓↓↓↓

有男網民在社交平台發文，表示與女友均是中學生，自己每週零用錢$800元，女友則為$500元。雖然兩人「都算成日見」，但「每次食飯都係我俾哂，我真係付擔唔到」，於是向網民求助：「其實AA真係有問題咩」。

每週$800零用錢難撐 向女友提AA制

帖文附上了一張他與女友的對話截圖，成為了整個事件的導火線，從截圖可見，樓主開首小心翼翼地試探女友反應：「其實如果我哋AA得唔得」，他透露現在約會食飯每餐最少要$100元，並解釋「依家每餐都係我俾，其實有D貴」、「我D零用錢其實唔夠兩個人用」。

女友先是震驚反問：「吓？！你認真？」，其後表示自己零用錢也不多，更拋出一句：「我已經冇要求你餐餐都係西餐」。當樓主追問是否不可行時，女友直接攤牌，回覆了一句讓網民震驚的「金句」：「窮就咪Ｘ同我拍拖」。樓主無奈，只能回覆一個「好」字作結。

網民：自己得$500 有臉話人窮？

帖文一出，有大量網民留言，一面倒力撐樓主，認為其女友價值觀有問題，有網民直言：「快撚啲分手」，認為女方「最基本相處互相體諒都未做到，呢個女朋友放生啦」。

有網民亦狠批女方態度，反諷道：「自己都係得$500一個月冇骨氣，要人請有臉話人窮？」更有人認為這種關係不會長久：「不可以共患難，不會有將來」、「根本係收兵」。不過，也有家長網民留言，分享如兒子拍拖會給額外金錢，「叫佢同女朋友食好啲，唔好失禮」，但同時稱讚兒子的女友「都識做」，會回贈禮物及主動請食飯，認為互相尊重才是關鍵。

當事人交代聖誕後情況...

在網民一片「勸分」聲中，樓主在聖誕節翌日（26日）更新了狀況，他發布新帖文宣布：「我尋晚（25日）同佢過完聖誕就正式同佢分咗手。」

他透露，女友曾不滿他之前有關「AA制」的帖文，認為將兩人私事公諸於世，但令人意外的是，分手後的樓主表現得相當成熟。他為前女友解釋，指兩人都是對方的初戀，而對方「有呢種觀念係佢原生家庭俾佢，未必係佢自己問題，大家都唔使太過怪責佢」。

他更大方表示：「我反而好感激佢俾咗好多嘢我」，同時感謝一眾網民「Ｘ醒咗我」。

網民激讚：下個會更好！

樓主的更新帖文獲得網民一致讚好，紛紛恭喜他「甩難」、「及時止損」。有網民大讚：「咁先係男人，祝你下一個會更好」，並分析指女方的問題不只在於價值觀，更在於態度：「乜野叫『窮就咪Ｘ同我拍拖』？...窮，係限制咗人既消費，但尊重應該係更大前提。」

不少網民認為樓主在關係中只是「金主」，而非「男朋友」，並指出「如果兩個人係有感情，係點都唔會有呢句說話係出得口」，網民們均祝福樓主，表示「你值得更好」，並希望他能找到一個價值觀相近、懂得互相尊重的另一半。

來源：Threads