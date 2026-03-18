80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮

有港女昨日（17日）在連登討論區發帖求助，她的80歲祖母墮入網戀騙局，至今仍未醒覺，除棺材本已被其「網上情郎」掏空，祖母更絕食省錢繼續課金，甚至有可能賣樓，家人現已被祖母視為仇人，無法勸導十分無助，樓主不禁崩潰地反問：「會唔會呃到過身？」

80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？↓↓↓↓

有女網民昨（17日）在連登討論區以「嫲嫲俾人網騙連飯都唔食」為題發帖，講述其80歲祖母墮入網戀騙案的慘痛經歷，引發網民熱議及獻計。

女強人淪陷 欠債十數萬 絕食為「情郎」

樓主在帖文中痛心陳述，其80歲的祖母去年在網上認識了一名男子，懷疑是來自「KK園」的專業騙徒，自此，祖母便完全沉溺其中，不斷向對方付錢，甚至四處向人借貸，欠下「十幾廿萬」巨債。家人雖已為她償還債務，但發現情況並未停止。

為了阻止悲劇加深，家人採取了嚴厲措施，包括「Block埋佢銀行戶口」，並將家用減至每星期一千元。但是祖母竟將所有錢「拎曬去買點數卡」給騙徒，甚至「寧願自己都唔食」，導致身體日漸消瘦虛弱，令家人心痛不已。

騙徒的藉口極其荒謬，竟聲稱自己「俾聯合國扣留過」，並多次更換頭像，但祖母依然深信不疑。樓主提到，騙徒的頭像「直情AI gen出嚟」，但祖母卻被對方一句句「寶寶」攻陷心防，無法自拔，家人亦曾嘗試報警。

面對油鹽不進的祖母，家人束手無策，樓主絕望地問：「會唔會呃到過身？」她坦言，祖母現在「當曬全部親人係仇人唔信佢」，令家人最擔心的是，登記在祖母名下的樓宇，恐怕有天會被她賣掉，血本無歸。

網民：寂寞老人寧俾錢買夢 籲關心長者精神需求

帖文引起大量網民關注熱議，不少網民認為，老人家之所以容易受騙，皆因「老人家寂寞，寧願俾錢買夢」，提醒大眾應多加關心家中長輩的精神需求，避免他們因心靈空虛而墮入騙徒精心佈置的陷阱。

不少網民認為，當務之急是保護祖母名下的樓宇：「你哋而家唯一可以做嘅就係睇實啲佢(包括資產)」，並支持樓主家人「研究緊有冇得喺佢層樓加我老豆名」的做法，以防她被騙徒誘使賣樓。

全網獻計：層樓加名、經濟封鎖、換電話斷網絡

另外為阻止騙徒繼續向祖母呃錢，不少網民建議從通訊工具入手，直接的方法包括「剪佢網絡世界」、「換電話號碼」，或者更溫和地「靜靜地幫佢block同剷contact」，務求徹底斷絕她與騙徒的聯繫。

有網民進一步提醒，騙徒可能會更換號碼再次行騙，因此「換sim card號碼，斷佢米路」可能是最穩妥的做法。

不少網民亦建議樓主連同家人可向祖母實施經濟封鎖，網民建議家人「1蚊都唔好俾佢囉」，並改為「幫佢買曬所有食物必需品」，從根源上切斷其給騙徒匯款的能力。

此外，有網民從心理及健康層面提出建議，認為長者受騙根源在於「老人家寂寞」，指出「獨自面對孤獨真係人生一大課題」，有人建議帶她「睇醫生腦退化」，檢查是否存在認知能力下降的問題，而向《東張西望》等媒體求助，讓第三方介入，也被認為是值得一試的方法。

網民獻「暗黑兵法」：以毒攻毒

在理性建議之外，有網民亦幽默地建議「以毒攻毒」，該網民詳細列出步驟，建議樓主家人假扮成騙徒，先盜用其頭像開設新帳戶，向祖母謊稱舊帳戶被入侵，重新建立聯繫。

在取得信任後，再向祖母索取一筆她無法負擔的巨款，並在她表示無力支付時，「現真身，係咁鬧佢死老野冇鬼用」，藉此侮辱來徹底擊碎她的幻想，樓主對此方案亦留言回覆表示：「可以試下拎唔拎到佢部電話既。」

有網民亦提出另類建議，家人應「肥水不流別人田」，與其讓外人騙錢，不如「自己網騙佢無限輪迴起碼錢唔會流出街外」。

懷疑墮騙案？警方防騙渠道助解困

警方一直致力打擊各類騙案，並設立了多個渠道，為市民提供即時的諮詢和支援。若懷疑已墮入網騙陷阱，或正被可疑人士接觸，請切勿猶豫，應立即透過以下官方途徑尋求專業協助：

1. 「防騙易18222」熱線：

警方「反詐騙協調中心」設立24小時諮詢熱線，無論只是初步懷疑，還是已經不幸受騙，都可以致電此熱線，警務人員會提供專業分析和適當建議。

2. 「防騙視伏器」及「防騙視伏App」（IOS/Android/Huawei）：

在付款或提供任何個人資料前，可利用警方推出的「防騙視伏器」網頁或手機應用程式，輸入對方提供的電話號碼、網址、社交平台帳號、收款帳號等資料，系統會即時評估其詐騙及網絡安全風險。

3. 報案：

如情況緊急，或已有金錢損失，請立即致電 999 報案。

對於非緊急情況，市民也可以前往就近的警署報案，或使用「香港警隊電子報案中心」網站提交非緊急案件的資料。

來源：連登討論區、警方ADCC反詐騙協調中心