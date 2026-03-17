青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警｜Juicy叮

網絡瘋傳有青年昨日（16日）在油塘站遇到職員查票時，竟大膽地以「跨欄」式當眾跳閘逃票，現場乘客均被嚇呆發出「嘩嘩聲」，目擊事件的網民亦不禁以「黐線」「好癲」來形容，涉事青年囂張逃票轟動網絡，港鐵今日（17日）回覆《星島頭條》表示已就事件通知警方。

青年油塘站職員面前「跨欄」跳閘走佬！囂張逃票轟動全網 乘客嚇呆：好癲 港鐵報警↓↓↓↓

有網民昨（16日）在社交平台發帖，以「而家都玩得咁癲嘅咩,喺人地面前逃票」為題，上載了一段影片，直擊一名青年在港鐵職員面前，以「跨欄式」跳閘逃票的完整過程。

帖文刊出不足一日，已火速累積超過31萬次瀏覽、1.3萬人點讚及逾800則留言，事件旋即成為網絡火熱話題。

職員緊跟 青年假動作後「飛躍」閘機

根據樓主上載的影片看到，事發時一名身穿黃色制服、戴著口罩的港鐵女職員，正緊隨一名染有一頭金髮、身穿黑色翼狀圖案衛衣的青年。

兩人一前一後走至出閘機前，女職員伸出手上的查票儀器，一邊跟著青年，一邊不斷重覆要求：「睇吓你車票！」「睇番你車票呀！」「睇番你車票呀，先生！」不過，該名青年全程一言不發，只是低頭看著手機。

正當眾人以為青年會合作受查時，他突然一個轉身，朝反方向、遠離閘機行走，意圖迴避。女職員見狀並未放棄，繼續緊隨在後，雙方一度僵持。

就在此時，青年突然使出「假動作」，佯裝走開後竟一個箭步回身，加速衝向閘機，女職員反應迅速，似乎察覺到其意圖，立即警告：「睇番你車票呀，先生，我錄咗影㗎！」但為時已晚，青年雙手一撐，以一個流暢的跳躍動作，雙腳離地，宛如「跨欄選手」般直接越過閘機。

女職員攔阻不果：「喂，唔好跳呀！」

女職員企圖伸手攔截，並驚訝大喊：「喂，唔好跳呀！」但青年已成功著地，頭也不回地向站外奔去。整個過程令在場包括拍攝者在內的其他乘客嘩然，紛紛發出「嘩嘩」的驚訝聲。

有乘客說：「嘩，佢仲咩跑走咗！」拍攝的樓主亦不禁大喊：「黐線！黐線！......癲個喎佢！咁癲既依家都！」

網民狂轟：社會敗類

影片曝光後，引發極大迴響，不少網民對青年的行為大加揶揄，形容他「跨欄選手，觀塘區代表」，有網民嘲諷地指他衛衣背後的翼不是裝飾，「Red Bull送你一對翼」。

網民們對此行為予以猛烈抨擊，認為逃票是絕對錯誤的行為，直斥其行為「肉酸」、「社會敗類」，並指出「幾十蚊搭車都比唔起出街可以做咩」。

影片被質疑：不可能隨機拍到吧？

事件中，拍攝影片的樓主亦成為箭靶，有網民以英語留言質疑影片是「博出位」，留言指：「Video looks sketchy af, you can’t not filming this ‘randomly’. (影片看起來很可疑，你不可能『隨機』拍到這個。)」

樓主則親自回應，解釋當時「As I was passing by, I heard staff shouting "查飛!(Check ticket)"and thinking there was something interesting to see, I took out my phone to take pictures. (我路過時，聽到職員大喊『查飛！』，覺得有熱鬧可看，所以拿出手機拍攝。)」

此外，有網民引用《香港鐵路附例》，指控樓主「一樣犯咗港鐵附例......未獲港鐵書面同意，不得在鐵路範圍使用任何器材進行錄音、錄影或拍照。」但隨即有人反駁，「拍證據唔犯法」，而且閘外區域未必完全適用於附例。

港鐵：已就事件通知警方

港鐵發言人回覆《星島頭條》表示，根據記錄，昨日（3月16日）下午，港鐵職員於油塘站查票期間，發現一名男乘客懷疑使用特惠車票入閘，於是要求他出示有效車票，惟該名乘客拒絕合作並逃跑。公司已就事件通知警方。

港鐵藉此呼籲乘客必須繳付正確車資乘車。港鐵職員會不時於港鐵範圍內查票，以保障已付正確車費乘客的利益。

港鐵逃票罰款金額因網絡而異，重鐵（市區線）、東鐵頭等逃票附加費為$1000港幣；輕鐵及港鐵巴士則為$370港幣。

來源：d363d364＠Threads

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