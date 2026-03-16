中環Pizza店罵戰變網絡熱話 男女不滿店員不諳普通話 質問食客「是不是中國人」惹議｜Juicy叮

一則有關中環Pizza店罵戰的帖文引爆網絡，不足一日錄得逾147萬瀏覽及2.7萬點讚，事緣有網民昨日（15日）在中環一間人氣薄餅店，因看不過眼一對男女以普通話喝罵不懂普通話的店員，挺身而出卻引發激烈口角，事件迅速發酵，演變成網絡火熱話題。

中環Pizza店罵戰變網絡熱話 男女不滿店員不諳普通話 質問食客「是不是中國人」惹議↓↓↓↓

根據樓主的帖文，事件發生於中環的一間人氣連鎖薄餅店，該店店員多為外籍人士，以英語落單，當時樓主正在店內等候，一對男女進入後，因不滿店員未能以普通話溝通，便開始鼓譟，並大聲質問：「你班人係咪唔識講嘢。」

不滿店員不懂普通話爆衝突

樓主表示自己「真係睇唔過眼就鬧啦」，於是上前用普通話與對方理論，指出若不諳英語又不想等候，可以先行離開，雙方隨即爆發激烈言詞衝突，樓主解釋選擇用普通話，是因為「同佢講廣東話佢聽唔明我講咩我又Ｘ得唔爽」，並強調「I can speak your language because I choose to, not because thats what I only know」（我說你的語言是我的選擇，而不是因為我只懂說這個）。

從樓主上載的兩段影片可見，涉事男子年約中年，灰白短髮，戴眼鏡，身穿黑色短袖恤衫並揹著一個斜孭袋，片中男子一度情緒激動，要求樓主交出手機或刪除拍攝他的影片，並以普通話粗口罵樓主「Ｘ你媽的」，男子並質問樓主：「你開口叫我滾，這是你的店嗎？」樓主與對方理論，兩人互指對方以粗口罵人先，並均揚言會報警。

男子同行有一名長髮女子，身穿紅黑格仔恤衫，她手持電話反拍樓主，該女子不斷表示：「這是這個店的問題，輪不到你來講。」影片看到有店員居中調停，不斷以英語表示這只是很小事，希望雙方冷靜。

網絡發酵：「你是不是中國人」成焦點

片段中，樓主以英語向該男子說：「If you're can't fＸＸＸＸing English, get the fＸＸＸ out, OK？」男子聞言則反問：「你是中國人嗎？」樓主以普通話表示自己是香港人，男子再追問：「你是香港人？你不是中國人對不對？」樓主強調：「我沒有說任何事情，你不要亂說話！」並重申「這裡是中國香港」，香港人即是中國人。

事件的結局頗具戲劇性，據樓主在帖文中表示，對方曾試圖堵住門口阻止他離開，但他「一個華麗轉身走左」，從另一邊門口成功離開。

這場風波最引發網民熱議的，是爭執期間對方質問樓主「你是不是中國人？」這一點，大量網民留言認為此舉是理虧時轉移視線的典型手法，不少網民直言：「......下下一定要問『你是不是中國人』.......」「......同呢件事有咩關係？？？」部分網民更分享應對策略，建議日後遇到同樣質問時，可反問對方：「我當然是啊，你是什麼意思，不確定香港是中國的嗎？」認為這樣能有效反制。

自稱店員現身留言

大部分網民力撐樓主，認為他「做得好好」、「見義勇為」，並讚賞其英文流利，其中一位自稱當時在場的店員留言說：「We are sorry for your encounter with this kind of behavior of this couple , hahaha i was the staff and was ready to step in if needed to」（我們很抱歉你遇到這對夫婦這樣的行為，哈哈哈，我是店員，已經準備好在需要的時候介入）。

不過，網民議論並未一面倒，有網民指出，事件的核心是個人行為而非群體問題，強調「絕不歧視國內同胞，只係討厭惡劣嘅行為」。

此外，亦有網民質疑樓主拍攝對方並將影片公諸於世的做法，認為「你咁樣影低人哋真係勁冇禮貌囉」，但隨即有其他網民以「香港係冇肖像權呢回事」反駁，認為在私人地方內，只有店方有權要求刪除影片。

事件的熱度亦激發了網民的二次創作，將涉事男女的相片改圖成「紅衛兵」等模樣，在網絡上流傳，成為這宗網絡事件的另類註腳。

來源：kjzpr＠Threads



