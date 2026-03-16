兩長者為啖氣癱瘓葵芳站《夜王》打卡位 一句話觸發「攬炒式」報復 目擊者爆阿婆一個「心虛」舉動 ｜Juicy叮

港鐵葵芳站一個為電影《夜王》宣傳的打卡熱點，昨日（15日）被兩名長者癱瘓，有目擊網民指兩人因不滿被人無禮對待，即時「攬炒式」報復，故意站在廣告牌前阻止所有人影相，事件在社交平台引發極大迴響。

打卡聖地源自大熱電影《夜王》

涉事地點為近期票房大賣的港產片《夜王》而設的宣傳打卡位，由於戲中「葵芳Franchesca」一角大受歡迎，港鐵特意將葵芳站的英文名暫時改為「Franchesca」，並貼上角色肖像，旋即吸引大批影迷及市民朝聖。

兩長者為啖氣癱瘓葵芳站《夜王》打卡位 一句話觸發「攬炒式」報復 目擊者爆阿婆一個「心虛」舉動 ↓↓↓↓

有網民昨日（15日）在社交平台發帖直擊事件，樓主表示，最初有市民想在廣告牌前拍照，要求兩位長者走開，但「第一個叫佢哋行開嘅人，佢兩老話佢好冇禮貌，所以佢哋唔鍾意」，結果觸發兩老決定「就要攬炒，所有人都唔俾影」。

樓主又認為，該兩名長者之所以「阻住人哋影相」，另一原因是「佢哋唔知呢度有乜嘢好影」。

事源一句「冇禮貌」 兩老即「攬炒」

從現場相片可見，在寫著「葵芳 Franchesca」「支持香港電影」的廣告牌前，一位身穿深色上衣、背著背包的伯伯，與一位穿棗紅色衫、灰色褲的婆婆，兩人並肩而立，身體幾乎貼著廣告牌，完全擋住拍攝角度，另一張相片見到有兩名港鐵職員介入勸喻。

樓主其後更補充，有圍觀者指「個阿婆原本冇帶口罩，係之後先戴」，該圍觀者更精警地拋下一句：「既然咁光明正大，點解又要戴口罩喎？」

網民圍插：壞人變老、完美演繹魚蛋論

事件在網上迅速發酵，大批網民留言炮轟該對長者的行為，不少網民斥責他們是「廢老嘅人辦」，認為即使對方無禮，亦不應影響他人，「何必浪費别人和自己時間，食古不化。」

有網民批評，這種行為是「玩野，報復」，有網民形容是「完美演繹『魚蛋論』」，魚蛋論源自該套電影男主角黃子華，在棟篤笑表演提出的經典概念，用來形容「我得不到，你也別想得到」的報復性心理。

網民的怒火遍及整個留言區：「唔知有乜好影，咪行L開囉，又嫌人語氣差，就唔行開，自己走去阻9住人」、「壞人變老，心地唔好」、「希望佢哋屋企人睇到可以教下佢哋」，更有網民嘲諷他們「夠薑就日日企係到唔比人影相，鬥長命」。

有網民力撐：老人家捍衛「醉酒灣」尊嚴？

在一片非議聲中，亦有網民提出截然不同的觀點，為兩位長者平反，該網民指出，現今葵芳一帶的真實地理名稱是「醉酒灣」，而非廣告上的「葵芳」，認為老人家才是真正守護社區歷史的街坊。

他認為，老人家一句「唔知有乜好影」，其實是憑直覺感受到宣傳的虛浮，並讚揚他們「用行動捍衛咗呢片土地嘅尊嚴——呢度唔係畀你們胡搞瞎搞嘅馬戲團，呢份正義感，先係真正嘅醉酒灣精神。」他又力斥影相者「......要趕走老街坊？呢啲唔叫影相，呢啲叫文化強權」。

此番另類言論馬上引來其他網民反駁，有網民持務實態度回應：「人哋出世果時個地方叫葵芳就叫葵芳架啦」，認為地名是約定俗成的生活習慣，不必過於考究，此外，「醉酒灣」本身也並非此地的最初名稱，暗指對方無需站在歷史的制高點上。

網民指雙方都有錯：禮貌同態度好重要

事件中，有網民將矛頭指向長者福利政策，稱「自從$2優惠開始，呢d人就以為自己有特權」；有人慨嘆「有時『明白事理』真係好重要」；另有網民亦認為雙方都有問題：「打和啦，禮貌同態度好重要。」

來源：lngtngy＠Threads