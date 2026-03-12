Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:22 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:22 2026-03-12 HKT

DSE（香港中學文憑試）正式開考，打頭陣的英文科口試（Speaking）卻傳出部分試場湧現「阿婆級」考生，考生們更形容這批長者考生成為傳說中的「Group Killer」（團隊殺手），紛紛在社交平台分享自己與「阿婆」同組的崩潰經歷，有阿婆更向考生自爆應考目的惹來非議。

DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？↓↓↓↓

英文科口試由本周二（10日）至下周四（19日）舉行，有女考生昨日（11日）在社交平台上發文，表示自己在油麻地拔萃女書院的考場「遇到個癲佬」，而這位「癲佬」竟是一位「阿婆」。

女拔試場考生直擊：佢真係好癲！

她形容當時的情況極度詭異，指該位年長考生「每次發言都係係咁讀article，完全冇回應過其他人」，全組人只聽到她不斷重複「save money」，讓樓主不禁大呼「真係好癲」。

樓主指出，這位「阿婆」目測「應該都50幾60成頭白髮成面皺紋，然後講嘢有氣無力咁」。面對如此奇特的組員，樓主坦言自己當時非常緊張，「我想同佢講離題又驚講錯」，幸好有其他隊友嘗試穩住局面。

帖文引來大量DSE考生圍爐回應，有網民開玩笑地模仿阿婆心聲：「我行橋多過你行路，食鹽多過你食米，等我阿嬋教你咩係 financial literacy」，樓主也搞笑回應：「我一開始真係以為佢好把炮。」

另一考場「受害者」現身：佢話目的係...

無獨有偶，另一位在筲箕灣聖馬可中學考試的男考生昨日（11日）也發帖，表示「請問考Speaking同一個阿嬸同組考嘅機率係幾多」，他表示，從踏入學校見到該位「阿嬸」開始，已有不祥預感，在「Preparing Room」（備考室）時更「心入邊瘋狂祈求，千祈唔好同佢一組」。

可惜事與願違，「結果天意弄人」，這位「阿嬸」就是他同組的Candidate A，更令人崩潰的是，考試結束後，這位「阿嬸」竟主動跟他說到來的真正目的：「我係嚟玩吓㗎咋。」這句話徹底點燃了考生的怒火，他在帖文中寫道：「我真係心諗我X你老母啊，你嚟玩X我就真！」

懸案：兩位「阿婆」係咪同一人？

由於兩位考生的經歷實在太相似，不少網民都化身偵探，嘗試將兩件事連結起來，紛紛在帖文下留言問：「你哋係咪同一組？」

不過經過兩位樓主直接對話後，懸案終於解開，雖然兩人都遇到了年長的奇特考生，但他們並不在同一組，考場和討論的題目也完全不同。

前考官爆料：或為考場「慣犯」？

事件在網上發酵，更引來一位自稱前考官（Examiner）的網民留言，為事件增添了更耐人尋味的色彩，他分享了自己的親身經歷，直指這類考生並非首次出現：「試過連續兩年，喺唔同試場，考過同一個阿嬋，兩年都係肥咗佢（因為真係聽唔明佢講緊乜）。」

網民對於今年DSE考場上，竟然出現了至少兩位「阿婆級」考生，分別在不同地區「玩吓」，怠到哭笑不得，有網民就戲言：「懷疑係Auntie為仔女清除對手」，也有人無奈感嘆：「好心阿婆，唔好出來殘害幼苗啦。」

考評局資料顯示，DSE不設最高年齡限制，只要在應屆DSE考試年份一月一日計算，足十九歲，或曾應考文憑試，便可直接以自修生身分參加DSE。

來源：Threads＠kwan_chaiii、just_for_crush_story2227

同場加映：屯門中學校長指DSE考生去錯廁所起衝突 規定須用指定廁所 校長帶隊嚴查 准考證曾被扣考生投訴侵犯私隱↓↓↓↓

 

