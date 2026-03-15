「泰國旅行團」逼爆紅磡觀音廟 集體向「馬路」參拜？背後原因超意外 網民熱議：「拜神經濟」成新出路？｜Juicy叮

紅磡觀音廟正值「觀音開庫」，有網民發現有大量泰國旅行團逼爆廟宇內外，而最特別的是大量泰國人「仲要唔係向廟入面拜咁奇怪」，受眼前的景象所震撼，他不禁驚呼：「好誇張，點解咁多泰國人嚟拜神借庫？！」「仲以為自己喺泰國。」帖文引出知情者透露背後原因，而網民亦熱議本港旅遊新出路是否可靠「拜神經濟」。

「泰國旅行團」逼爆紅磡觀音廟 集體向「馬路」參拜？背後原因超意外 網民熱議：「拜神經濟」成新出路？↓↓↓↓

紅磡觀音廟正觀音開庫，有網民昨日（14日）到觀音廟，被眼前的景象所震撼，不禁驚呼：「好誇張，點解咁多泰國人嚟拜神借庫？！仲要唔係向廟入面拜咁奇怪」。

從樓主上載的相片及影片可見，觀音廟外人頭湧湧，排隊人龍長得望不見盡頭，將整條街道擠得水洩不通，當中大部分竟然是來自泰國的旅行團！現場氣氛熱鬧，不少泰國遊客手持香燭和祭品，在廟外圍欄前面向馬路就地朝拜，場面壯觀，令樓主笑言：「我影下相先去排隊，仲以為自己喺泰國。」

廟宇驚現泰文告示 樓主：以為自己喺泰國

樓主其後更上載了一張在觀音廟內拍攝的告示相片，相中清楚可見，除了中文和英文，廟方更貼心地提供了泰文翻譯，無論是「借庫物品」的價錢，還是祈福的步驟，都一一用泰文列明。

樓主見狀亦不禁表示：「證明係主力顧客，觀音廟都有泰文」，有網民亦補充，其實沙田車公廟等港人熱門的廟宇「直情有泰文signage（告示），癲～～」。

泰國網紅中獎一傳十、十傳百？

究竟為何泰國人會對香港的觀音借庫如此趨之若鶩？綜合網民留言，原來背後大有原因，有網民引述一位酒店經理的說法，指曾有泰國網紅到紅磡觀音廟參拜後，「返到泰國中咗兩次lucky seven」，事蹟一傳十、十傳百，令觀音廟在泰國聲名大噪。

有網民亦指出，可能與泰國推行環保政策，禁止燒香有關，因此信眾轉到香港參拜，並認為「好靈驗」。

眼見一車車的旅行團湧港，不少網民都認為這是香港旅遊業的好現象，笑稱「香港旅遊業終於搵到新路」，有網民指：「呢啲拜神經濟學，真金白銀搭飛機有住酒店，年頭一次年尾又來一次，真係振興香港經濟啊！」有網民更提出大膽創新構思，認為香港可以開拓「拜神經濟」。

港網民：有趣文化交流新現象

對於大批泰國遊客來港拜神，不少本港網民都覺得是有趣的文化交流：「咪正如香港人拜四面佛」，另有網民更笑稱：「香港人突登去拜四面佛，佢哋特登黎拜觀音，打和」，認為這是一種「互相振興經濟」的好事。

而對於樓主最初不解為何泰國遊客在廟外朝向馬路參拜，有網民解釋，這可能是他們獨特的參拜儀式，「成個程序係包括集體企喺廟外向天拜」，先拜天神，再入廟拜神。

來源：choupettech＠Threads

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