Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

觀音借庫2026｜一文睇清觀音開庫金額、規矩 紅磡觀音廟交通安排（附14間廟宇開放時間）

社會
更新時間：13:16 2026-03-13 HKT
發佈時間：13:16 2026-03-13 HKT

觀音借庫｜每年農曆正月廿六是「觀音開庫」（又稱觀音借庫）的傳統日子。在正月廿五晚踏入子時（晚上11時）起，善信便會到各大觀音廟排隊借庫，祈求新一年好運。下文為讀者精心整理觀音借庫的含意、借庫金額、參拜規矩、及全港14間廟宇的開放時間！

甚麼是觀音借庫？

民間相信農曆正月廿六日為「觀音開庫」之日。傳統上，善信會帶備祭品（如香燭、觀音衣）前往觀音廟拜祭，隨後於「金銀庫」取得寫有銀碼的利是，此過程稱為「借庫」。善信亦講求「有借有還」，翌年開庫前會回到觀音廟酬謝神明，稱為「還庫」。

返回目錄

觀音借庫金額及意義

每間廟宇的庫房形式、寶燭與庫錢銀碼各有不同，但普遍有兩個共通點。其一，借庫用的寶燭（包含香燭、平安符及觀音衣）不只為借取財運，更重要是祈求福氣、消災解難。

其二，傳統上非常重視「有借有還」，向觀音借庫後，必定會在翌年開庫前還庫。至於借庫利是上的金額，一般由3000萬至10億不等，但這僅為一個「意頭」，象徵性地向觀音借來好運與祝福，金額大小並非重點。

返回目錄

觀音開庫參拜規矩

為確保安全及秩序，善信進入廟宇時有特定規矩。所有善信只限攜帶3支細香，每支細香直徑不可大於0.8厘米，全長不可超過50厘米。特別要注意，在紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮，點香區均設於廟外，參拜人士必須在廟外指定的區域點香。此外，所有廟宇範圍內均禁止燃點蠟燭及燃燒寶帛。

返回目錄

紅磡觀音廟特別交通及排隊安排

作為借庫熱點，紅磡觀音廟在觀音開庫期間（3月13日晚上11時至3月14日晚上8時）將實施特別人流管制及交通措施。警方會於3月13日下午4時起，於紅磡觀音廟附近分階段實施臨時改道及封路，範圍包括差館里、獲嘉道、觀音街及平治街，駕駛人士需留意現場指示。

同時，廟旁的香港考評局外行人路將設立「關愛區」，為70歲或以上長者、行動不便及有需要人士提供座位。有需要人士可聯絡現場警務人員，以獲安排輪候。

返回目錄

紅磡觀音廟在觀音開庫期間將實施特別人流管制及交通措施。九龍城警區FB圖片
紅磡觀音廟在觀音開庫期間將實施特別人流管制及交通措施。九龍城警區FB圖片
廟旁的香港考評局外行人路將設立「關愛區」，為70歲或以上長者、行動不便及有需要人士提供座位。九龍城警區FB圖片
廟旁的香港考評局外行人路將設立「關愛區」，為70歲或以上長者、行動不便及有需要人士提供座位。九龍城警區FB圖片

全港14間可借庫廟宇及開放時間

華人廟宇委員會轄下共14間廟宇提供觀音開庫，具體開放時間如下：

  • 紅磡觀音廟：3月13日晚上11時至3月14日晚上8時（注意：3月13日下午4時將提早關門以作準備）
  • 大坑蓮花宮：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時
  • 筲箕灣天后古廟：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時
  • 香港仔天后古廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時
  • 黃泥涌北帝譚公廟及天后廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時
  • 筲箕灣譚公廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時
  • 灣仔玉虛宮（北帝廟）：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時
  • 鴨脷洲洪聖古廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨1時；3月14日上午8時至下午5時
  • 土瓜灣天后古廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時30分至下午5時30分
  • 深水埗天后廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時
  • 茶果嶺天后廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午7時至晚上7時
  • 紅磡北帝古廟：3月14日上午8時至下午7時
  • 深水埗三太子及北帝廟：3月14日上午7時至晚上7時

返回目錄

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
5小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
19小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
3小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。（美聯社）
伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航
即時國際
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT