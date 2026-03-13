觀音借庫2026｜一文睇清觀音開庫金額、規矩 紅磡觀音廟交通安排（附14間廟宇開放時間）
發佈時間：13:16 2026-03-13 HKT
觀音借庫｜每年農曆正月廿六是「觀音開庫」（又稱觀音借庫）的傳統日子。在正月廿五晚踏入子時（晚上11時）起，善信便會到各大觀音廟排隊借庫，祈求新一年好運。下文為讀者精心整理觀音借庫的含意、借庫金額、參拜規矩、及全港14間廟宇的開放時間！
甚麼是觀音借庫？
民間相信農曆正月廿六日為「觀音開庫」之日。傳統上，善信會帶備祭品（如香燭、觀音衣）前往觀音廟拜祭，隨後於「金銀庫」取得寫有銀碼的利是，此過程稱為「借庫」。善信亦講求「有借有還」，翌年開庫前會回到觀音廟酬謝神明，稱為「還庫」。
觀音借庫金額及意義
每間廟宇的庫房形式、寶燭與庫錢銀碼各有不同，但普遍有兩個共通點。其一，借庫用的寶燭（包含香燭、平安符及觀音衣）不只為借取財運，更重要是祈求福氣、消災解難。
其二，傳統上非常重視「有借有還」，向觀音借庫後，必定會在翌年開庫前還庫。至於借庫利是上的金額，一般由3000萬至10億不等，但這僅為一個「意頭」，象徵性地向觀音借來好運與祝福，金額大小並非重點。
觀音開庫參拜規矩
為確保安全及秩序，善信進入廟宇時有特定規矩。所有善信只限攜帶3支細香，每支細香直徑不可大於0.8厘米，全長不可超過50厘米。特別要注意，在紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮，點香區均設於廟外，參拜人士必須在廟外指定的區域點香。此外，所有廟宇範圍內均禁止燃點蠟燭及燃燒寶帛。
紅磡觀音廟特別交通及排隊安排
作為借庫熱點，紅磡觀音廟在觀音開庫期間（3月13日晚上11時至3月14日晚上8時）將實施特別人流管制及交通措施。警方會於3月13日下午4時起，於紅磡觀音廟附近分階段實施臨時改道及封路，範圍包括差館里、獲嘉道、觀音街及平治街，駕駛人士需留意現場指示。
同時，廟旁的香港考評局外行人路將設立「關愛區」，為70歲或以上長者、行動不便及有需要人士提供座位。有需要人士可聯絡現場警務人員，以獲安排輪候。
全港14間可借庫廟宇及開放時間
華人廟宇委員會轄下共14間廟宇提供觀音開庫，具體開放時間如下：
- 紅磡觀音廟：3月13日晚上11時至3月14日晚上8時（注意：3月13日下午4時將提早關門以作準備）
- 大坑蓮花宮：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時
- 筲箕灣天后古廟：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時
- 香港仔天后古廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時
- 黃泥涌北帝譚公廟及天后廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時
- 筲箕灣譚公廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時
- 灣仔玉虛宮（北帝廟）：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時
- 鴨脷洲洪聖古廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨1時；3月14日上午8時至下午5時
- 土瓜灣天后古廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時30分至下午5時30分
- 深水埗天后廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時
- 茶果嶺天后廟：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午7時至晚上7時
- 紅磡北帝古廟：3月14日上午8時至下午7時
- 深水埗三太子及北帝廟：3月14日上午7時至晚上7時