觀音借庫2026｜一文睇清觀音開庫金額、規矩 紅磡觀音廟交通安排（附14間廟宇開放時間）

觀音借庫｜每年農曆正月廿六是「觀音開庫」（又稱觀音借庫）的傳統日子。在正月廿五晚踏入子時（晚上11時）起，善信便會到各大觀音廟排隊借庫，祈求新一年好運。下文為讀者精心整理觀音借庫的含意、借庫金額、參拜規矩、及全港14間廟宇的開放時間！

民間相信農曆正月廿六日為「觀音開庫」之日。傳統上，善信會帶備祭品（如香燭、觀音衣）前往觀音廟拜祭，隨後於「金銀庫」取得寫有銀碼的利是，此過程稱為「借庫」。善信亦講求「有借有還」，翌年開庫前會回到觀音廟酬謝神明，稱為「還庫」。

觀音借庫金額及意義

每間廟宇的庫房形式、寶燭與庫錢銀碼各有不同，但普遍有兩個共通點。其一，借庫用的寶燭（包含香燭、平安符及觀音衣）不只為借取財運，更重要是祈求福氣、消災解難。

其二，傳統上非常重視「有借有還」，向觀音借庫後，必定會在翌年開庫前還庫。至於借庫利是上的金額，一般由3000萬至10億不等，但這僅為一個「意頭」，象徵性地向觀音借來好運與祝福，金額大小並非重點。

觀音開庫參拜規矩

為確保安全及秩序，善信進入廟宇時有特定規矩。所有善信只限攜帶3支細香，每支細香直徑不可大於0.8厘米，全長不可超過50厘米。特別要注意，在紅磡觀音廟及銅鑼灣大坑蓮花宮，點香區均設於廟外，參拜人士必須在廟外指定的區域點香。此外，所有廟宇範圍內均禁止燃點蠟燭及燃燒寶帛。

紅磡觀音廟特別交通及排隊安排

作為借庫熱點，紅磡觀音廟在觀音開庫期間（3月13日晚上11時至3月14日晚上8時）將實施特別人流管制及交通措施。警方會於3月13日下午4時起，於紅磡觀音廟附近分階段實施臨時改道及封路，範圍包括差館里、獲嘉道、觀音街及平治街，駕駛人士需留意現場指示。

同時，廟旁的香港考評局外行人路將設立「關愛區」，為70歲或以上長者、行動不便及有需要人士提供座位。有需要人士可聯絡現場警務人員，以獲安排輪候。

紅磡觀音廟在觀音開庫期間將實施特別人流管制及交通措施。九龍城警區FB圖片

廟旁的香港考評局外行人路將設立「關愛區」，為70歲或以上長者、行動不便及有需要人士提供座位。九龍城警區FB圖片

全港14間可借庫廟宇及開放時間

華人廟宇委員會轄下共14間廟宇提供觀音開庫，具體開放時間如下：

紅磡觀音廟 ：3月13日晚上11時至3月14日晚上8時（注意：3月13日下午4時將提早關門以作準備）

：3月13日晚上11時至3月14日晚上8時（注意：3月13日下午4時將提早關門以作準備） 大坑蓮花宮 ：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時

：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時 筲箕灣天后古廟 ：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時

：3月13日晚上11時至3月14日晚上6時 香港仔天后古廟 ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時 黃泥涌北帝譚公廟及天后廟 ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時 筲箕灣譚公廟 ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時 灣仔玉虛宮（北帝廟） ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午8時至下午5時 鴨脷洲洪聖古廟 ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨1時；3月14日上午8時至下午5時

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨1時；3月14日上午8時至下午5時 土瓜灣天后古廟 ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時30分至下午5時30分

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時30分至下午5時30分 深水埗天后廟 ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨3時；3月14日上午8時至下午5時 茶果嶺天后廟 ：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午7時至晚上7時

：3月13日晚上11時至3月14日凌晨2時；3月14日上午7時至晚上7時 紅磡北帝古廟 ：3月14日上午8時至下午7時

：3月14日上午8時至下午7時 深水埗三太子及北帝廟：3月14日上午7時至晚上7時

