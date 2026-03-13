Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

榕樹頭重遇經典胎教BB相 港爸：40年前老婆大肚時貼過 網民估：依個BB做咗爺爺｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:35 2026-03-13 HKT
發佈時間：13:35 2026-03-13 HKT

一張在油麻地榕樹頭重遇的經典BB相，觸動了一名港爸長達40年的憶記，同時勾勒出一段港人溫馨的集體回憶——七、八十年代孕婦間流傳的「望靚B生靚B」胎教風。詳情見下圖及下文：

榕樹頭重遇經典胎教BB相 港爸：40年前老婆大肚時貼過 網民估：依個BB做咗爺爺逐張睇↓↓↓↓

樓主：喺榕樹頭見返

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「喺榕樹頭見返40年前，老婆大肚，我貼喺房嗰款BB相😄」。

B仔數手指的相片，貼於路旁一手拉鐵車的木箱上，相片狀態看來不錯，算保存光鮮。

網民：成條彌敦道都係

這張富有年代感的BB相，勾起了網民一場跨越時空的集體懷舊，紛留言分享各自家庭與這類「BB相」的舊事。

有網民憶起「以前街邊有啲檔專係賣呢啲相，會貼晒出嚟」、「細個女人街、廟街啲檔口有呢啲BB海報賣」、「以前旺角夜晚有人賣呢啲Poster（海報）」，甚至「成條彌敦道都係，電視劇有時都有黐呢啲Poster」，指這張BB相「好有歷史價值」。

網民：大肚婆望得多生個靚B

另有網民分享了母親的解釋，指「我細個完全理解唔到點解要貼人哋個仔張相喺屋企，所以問我老母。佢話貼啲靚BB個大肚婆望得多生個BB出嚟都會好似啲靚BB咁喎」，有回應的網民也證實「以前啲人話望多啲靚BB胎教生出嚟就會係靚B」。

更有網民分享自身經歷，稱「廿幾年前嘅屋企有貼」、「我幼稚園（時）屋企都有呢個BB，佢點都大過我，估計應該70尾-82年出世？」；另有人大膽估計「依個BB做咗爺爺啦」。

網民自爆：個海報BB勁似樣

有網民自爆自己小時候與海報BB「勁似樣」，自爆「我阿媽都有貼，唔係呢款，我1歲幾個陣同海報個BB勁似樣」；有網民則感嘆「以前好興呢啲BB相，而家好似無人會貼」。

資料來源：option_lover＠Threads

港人集體回憶相關閱讀：

深水埗《尋秦記》？ 港男尋寶發現經典古物 網民眼利：見到佢就口水流！

謝霆鋒演唱會2025︱鋒火不滅 港女散場後隨餘韻盤點半生 跌宕故事感動網民

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
鄭少秋疑因喪女神隱3年 珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人 粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
5小時前
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
19小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
311十五周年｜專家警告北海道恐爆9級地震 海嘯可達20米致10萬人死
即時國際
3小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打擊精準度明顯提高，很可能是已獲得中國「北斗」衛星導航系統的權限。（美聯社）
伊朗局勢｜伊朗導彈突變神準　情報揭疑轉用中國「北斗」導航
即時國際
5小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT