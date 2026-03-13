榕樹頭重遇經典胎教BB相 港爸：40年前老婆大肚時貼過 網民估：依個BB做咗爺爺｜Juicy叮

一張在油麻地榕樹頭重遇的經典BB相，觸動了一名港爸長達40年的憶記，同時勾勒出一段港人溫馨的集體回憶——七、八十年代孕婦間流傳的「望靚B生靚B」胎教風。詳情見下圖及下文：

榕樹頭重遇經典胎教BB相 港爸：40年前老婆大肚時貼過 網民估：依個BB做咗爺爺逐張睇↓↓↓↓

樓主：喺榕樹頭見返

樓主早前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「喺榕樹頭見返40年前，老婆大肚，我貼喺房嗰款BB相😄」。

B仔數手指的相片，貼於路旁一手拉鐵車的木箱上，相片狀態看來不錯，算保存光鮮。

網民：成條彌敦道都係

這張富有年代感的BB相，勾起了網民一場跨越時空的集體懷舊，紛留言分享各自家庭與這類「BB相」的舊事。

有網民憶起「以前街邊有啲檔專係賣呢啲相，會貼晒出嚟」、「細個女人街、廟街啲檔口有呢啲BB海報賣」、「以前旺角夜晚有人賣呢啲Poster（海報）」，甚至「成條彌敦道都係，電視劇有時都有黐呢啲Poster」，指這張BB相「好有歷史價值」。

網民：大肚婆望得多生個靚B

另有網民分享了母親的解釋，指「我細個完全理解唔到點解要貼人哋個仔張相喺屋企，所以問我老母。佢話貼啲靚BB個大肚婆望得多生個BB出嚟都會好似啲靚BB咁喎」，有回應的網民也證實「以前啲人話望多啲靚BB胎教生出嚟就會係靚B」。

更有網民分享自身經歷，稱「廿幾年前嘅屋企有貼」、「我幼稚園（時）屋企都有呢個BB，佢點都大過我，估計應該70尾-82年出世？」；另有人大膽估計「依個BB做咗爺爺啦」。

網民自爆：個海報BB勁似樣

有網民自爆自己小時候與海報BB「勁似樣」，自爆「我阿媽都有貼，唔係呢款，我1歲幾個陣同海報個BB勁似樣」；有網民則感嘆「以前好興呢啲BB相，而家好似無人會貼」。

