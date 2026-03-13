慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
更新時間：15:39 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:39 2026-03-13 HKT
發佈時間：15:39 2026-03-13 HKT
慈雲山一私樓管理處把奇葩塞屎渠罪證，與手寫通告一同貼堂示眾，以提醍受影響單位住戶——「XＢ、XＣ（單位）塞廁。此乃塞渠物，小心蓋好坐廁」。鑑於廁所塞渠事態嚴重，網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」亂丟物品落馬桶。詳情見下圖及下文：
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」逐張睇↓↓↓↓
網民疑削皮用「薯仔刨」
樓主早前於facebook群組「慈雲山資訊交流」上載相片發帖。相中見到涉事的通告於本月3日發出，至於「屎渠物品」則相信從喉管拿出經清洗後，以透明膠袋包好，連同通告一同在大廈通訊欄展示。有網民認出膠袋內的橙色物品可能是削皮用的「薯仔刨」。
許多網民大讚管理處此舉「做得好好」、「好盡責喎」，旨在「警惕啲人呀」，有強效警示作用。有人續稱「我覺得管理處咁樣幾好喎，有實物睇會震撼啲！睇相冇咁印象深刻。塞渠好大鑊㗎麻」，「刻意展示嗰嚿嘢出嚟，俾人睇，等掉嘢嗰戶慚愧呀」，並指出「貼出嚟先有阻嚇作用」。
網民：肯洗乾淨先真係唔話得
有偵探頭腦的網民估計，「如果唔小心跌落去，一定執得返，所以掉呢舊嘢落去嗰個一定係特登」；另有人估計可能是「細路仔掉」，為人父母的並不知情。
有網民則替錢包肉赤，指「通一次幾皮嘢，羊毛出自羊身上」。另有人卻擔心衛生問題，認為「喺屎坑攞返出嚟嘅嘢搵個二手嘅膠袋，未經任何消毒嘅展示出嚟。好有衛生囉！」，但有人反駁「膠袋包住不知幾衛生，展示證物都幾好」、「肯洗乾淨先真係唔話得」。
接著，有網民自爆見過更誇張的塞渠物，「牛仔褲、地拖我都見過，係諗唔到點塞入去」。另有苦主附圖大呻「呢啲濕濕碎，我親身經
歷過樓上高層唔知邊個單位住戶白痴兼冇腦，將幾斤原棵菜倒落座廁，真係慘痛經歷😭」。
資料來源：facebook群組「慈雲山資訊交流」
