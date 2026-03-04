62歲診所姑娘疑穿櫃桶底 女老闆放生兼畀Bonus竟反遭「追殺」 事主親揭心酸內情｜Juicy叮

本港一名診所女老闆昨日（3日）在網上發文，大呻被一名工作6年、現年62歲的資深員工「反咬一口」，當中涉及懷疑盜竊、仁慈與背叛，情節堪比電視劇，引來大批網民關注熱議。

有女網民昨日（3日）在社交平台發片發文，申訴被一名僱員「穿櫃桶底」及「反咬一口」的慘痛經歷，該女網民為本港一間診所的老闆。

樓主在帖文中表示，其診所由新合夥人發現賬目有異，指出「有客人買藥買針，冇醫療券記錄，亦冇現金數。錢去咗邊？」起初，樓主完全不相信：「佢做咗6年喎。」但當有病人作證，指2025年6月買藥的記錄竟顯示為2024年，而且並非單一事件，樓主才驚覺事態嚴重。

6年信任毀於一旦 新Partner揭驚人內幕

合夥人建議立即報警，但樓主念及該員工已62歲，決定「算啦，佢都62歲，放佢一馬。」雙方最終協議該員工自行辭職，並豁免一個月通知期。

樓主更本著「好來好去」的心態，除了支付剩餘大假錢，還額外發放了花紅和20天額外獎金。

仁慈的代價？跛腳做手術仍要上勞工處

誰知，這份仁慈換來的並非感激。該名前員工離職後，竟在診所附近散播謠言中傷公司，更反告上勞工處，追討代通知金及6年長期服務金。

樓主在帖文中盡顯無奈與徬徨，她上載了一段自拍影片，片中可見她剛動完手術的腳穿著固定支架，需依賴拐杖才能勉強步行。

她在帖文中表示：「我啱啱做完手術仲未行得好，聽日3月4號（即今日），工人姐姐last day，我仲要跛住腳上勞工處。」字裡行間充滿委屈。

樓主的合夥人更直斥：「咁多年你養住隻老鼠，你唔係到今時今日仲信佢吓嘛？」樓主不禁感嘆：「我以為時間會換來忠誠，但原來，時間只係俾咗佢更多機會，去證明我太仁慈。」

網民反應兩極 樓主自揭心酸原委

帖文一出，網民反應激烈，不少人批評樓主是「鄉願」（「鄉愿」指討好眾人實際是非不分的偽善者）、「對賊仁慈係罪孽」。

有網民直言：「你不單止冇顧及到你嘅partner 利益，反而選擇縱容你下屬嘅犯法行為...商業世界，對啲Ｘ街仁慈，你唔止對自己殘忍，你仲傷害同你合作嘅夥伴。」

然而，樓主在回覆中多次透露，她之所以選擇不報警，源於過去打離婚官司的慘痛經歷，她重覆留言道：「當你打過離婚官司，只係想攞番一份女性尊嚴，然後法庭話你知『尊嚴一啲都唔值錢』，你講真話冇人信，法庭最後判你輸，原來呢個世界係冇公義，你就會理解點解唔想告嚟告去。」有網民指出她可能「對對簿公堂已經產生恐懼」，樓主坦承：「最後果句，講中咗。」

她解釋，並非阻止合夥人報警，只是自己因腳傷及家中沒有傭人照顧兩名兒子，實在分身不暇，而且「報完警之後有大一堆野，要落口供，傳召」，令她身心俱疲。

事件最終結果如何，仍是未知之數，樓主表示會先到勞工處了解情況，「睇吓呢位同事識唔識收先」。

