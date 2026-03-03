Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：16:29 2026-03-03 HKT
發佈時間：16:29 2026-03-03 HKT

一名港漂近日面試一名63歲的求職香港人，發現他竟屬於30年前最早一批北上的港人，半年前因內地生意結業回港本港，這位前老闆現淪為求職打工仔，他在面試時的一番豁達言論引爆網絡。

有港漂在小紅書以「我面試了一個63歲的香港人，才知道什麼叫」為題，發帖詳述這次發人深省的面試經歷，引發超過二千則留言熱議。

前老闆應徵執行崗：「只想聽話照做」

樓主在帖文中表示，上周一位63歲的香港男士前來應徵「推廣主任」的執行崗位，樓主形容他「穿著整齊，說話不急不慢，儼然一副老闆相」，第一眼看上去不像來找工作，更像是來談合作。

原來，這位「港伯」履歷非凡，30年前已是北上做房地產營銷的先行者，後來，他到武漢創業，開了一家茶餐廳。令人驚訝的是，他親自負責餐廳的所有推廣工作，包括「拍短視頻、做小紅書、美團、大眾點評運營、活動策劃、門店營銷」，營銷觸覺完全不輸年輕人。

可惜，疫情後餐廳結業，他在半年前回到香港。當樓主問他，從老闆、高層轉為應徵執行崗位，會不會覺得「落差很大？」他坦然地笑著說：「我這個年紀出來找工作，本來就需要勇氣，調整好心態就行了。」他停了一下，又補充一句：「總比去做保安強。」

最觸動樓主的是他放下身段的謙卑態度。他說：「以前我是老闆，現在我只想找一份工作，聽話照做，認真學習。」面試結束時，他站起來誠懇地說：「我不怕辛苦，只是希望還能被社會需要。」

樓主在帖文中感嘆，這位港伯的故事讓她明白，中年危機並非35歲或45歲，而是「當社會不再給你默認位置的時候」。她說道，這位63歲的應徵者還在學習小紅書、研究AI，努力不為成功，而是「為了繼續被世界接納」，並希望所有人「如果有一天你不得不從頭再來，希望你也能像他一樣，體面地重新開始」。

網民熱議：生活所迫vs香港精神

帖文引發大批內地網民熱議，內地網民的意見呈現兩極化，許多網民對這位港伯的積極心態表示敬佩，認為這體現了香港人「活到老學到老」的精神。

有內地網民指「老港人的精神很值得我們學習」，亦有人分享身邊例子：「同事60歲香港男的多年大陸高管，今年在大陸是估計要被退休了，但是他這麼還計劃準備去做的士司機。」

不過，另一派網民則認為，背後原因更多是出於現實的經濟壓力，有內地網民指出香港生活成本高昂，「你不了解香港，那是手停口停」，有內地網民亦認為「香港沒有我們這邊這樣的退休金，他們不得不工作」、「有沒有可能是消費高，退休金不太夠養老的原因」。

此外，不少內地網民坦言羨慕香港的求職市場，指在港「60+年齡，還有公司願意接受做推廣主任」，「在大陸，想找也​​不給你機會」、「35都不要了還65呢」。

來源：Fern的香港筆記＠小紅書

同場加映：62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」↓↓↓↓

 


 

