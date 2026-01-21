62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮

一名62歲阿伯昨日（20日）在社交平台發帖，分享自己成功獲一間本港上市財務公司聘用，「見工時間用咗1小時30分鐘」即收到聘用通知，他在帖文中霸氣發出「靈魂拷問」掀起熱議。

62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」↓↓↓↓

這名62歲阿伯在社交平台上發帖表示，昨日（20日）早上去見工，公司是一間本港上市財務公司，「職位係分行CS（客戶服務），見工時間用咗1小時30分鐘」。

他在帖文中表示，負責見工面試的為「2個Team Head」，他見完回家即接到對方來電，他在帖文中說：「剛才打電話嚟俾Offer。」

以62歲「高齡」迅速獲聘用，樓主不禁霸氣一問：「我今年62歲仲肯請我，啲後生仔女去晒邊？」

6旬阿伯勵志打工日記：38年前曾住英國

翻查這位「阿伯」樓主的過往帖文，可謂是一部長者打工仔奮鬥史，綜合各帖文可見，他去年（2025年）失業半年後，在61歲之齡投身銀行業，擔任分行大堂工作，即使辛苦要「企分行大堂全日」，放工後也要「泡泡腳」紓緩，但他對生活依然充滿熱情。

他從不虧待自己，午餐會放棄「頹飯」，選擇「黑椒牛扒意粉」或「瑤柱XO醬蔥油鮑魚花菇雲吞撈粗麵」等美食，更懂得善用政府資源，成功申請「再就業津貼試行計劃」，並曬出1萬元的支票，喜悅之情溢於言表。

這位阿伯原來亦有段「估唔到」的過去，他在上周四（15日）的帖文中曾曬出38年前的英國車牌，並透過Google Maps找到當年居住的英國獨立屋，引來網民嘖嘖稱奇。

網民大讚與時並進：叔叔有料

這位阿伯的「靈魂拷問」帖文，迅即引來大量網民關注留言，不少人稱讚阿伯樓主「勵志」，有人更指他作為長者亦識玩Threads，能夠「與時並進」，有網民說：「叔叔有料，後生嗰班未必夠火候」，樓主則幽默回應：「對唔住，我係阿伯。」有網民則從實際角度分析，覺得樓主的年紀與成熟反而是一種優勢，能「易獲得啲客信任啩」。

不過，部分網民則幽默地留言指擔心他墮入求職陷阱，提醒他「因住呃你錢」、「應該係詐騙 想騙你戶口」，有網民甚至言之鑿鑿地說：「62歲都請係想騙棺材本」，樓主卻淡定回覆：「我棺材本都冇。」當有人質疑公司可疑時，他充滿自信地表示是「上市公司嚟日日電視賣廣告」。

網民競猜「神秘大財團」係邊間？

樓主對新公司的名稱守口如瓶，引發了一場網上「我係估歌仔」式的競猜遊戲。網民將所有耳熟能詳的財務公司猜了一遍，但樓主一概否認，有網民以廣告歌「落街冇錢買麵包」作提示，樓主卻笑稱「未聽過呢個廣告」，令公司身份更添神秘。

雖然公司名是個謎，但樓主透露了工作時間為星期一至五，早上9時至晚上7時，長達10小時，並且「都要Sell嘢」，可想工作絕非想像中輕鬆。

樂觀樓主傳正能量：大家加油！

不少網民紛紛為樓主阿伯打氣，「恭喜，找到好工」「加油」之聲不絶於耳，當有其他網民留言質疑樓主時，亦有網民為他打抱不平，認為他自食其力，值得尊重。

事實上，這位62歲的樓主本人亦展現出積極樂觀的一面，他除了坦然承認新工作「係辛苦工」外，亦曾在舊帖文中向其他打工仔打氣，寫道：「大家加油」。當他成功申請津貼、展望將來時，也會興奮地分享「多三個月就有第二期$10000」，堅持將正能量傳遞開去。

來源：wscheung12＠Threads