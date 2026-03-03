Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮

發佈時間：11:30 2026-03-03 HKT

一年一度的香港珠寶展昨日（3月2日）開鑼，社交平台Threads及小紅書瘋傳多段影片，直擊其中一間日本人氣珠寶商的攤位，遭買家以「喪屍式」瘋狂圍堵搶購，有阿叔更將膠籃變作頭盔衝鋒搶貨，場面極度墟冚。

香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場↓↓↓↓

香港珠寶展由貿發局主辦，採用「兩展兩地」模式，昨日開幕的為第12屆「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」，地點在亞洲國際博覽館，而第42屆「香港國際珠寶展」則於明日（3月4日）在灣仔會議展覽中心開鑼。

鄰居參展商直擊：每次都跟戰爭一樣

一間日本人氣珠寶商的攤位，遭買家以「喪屍式」瘋狂圍堵搶購的畫面，昨日（2日）在多個社交平台瘋傳，成為網民熱話。

在該人氣攤位隔壁的參展商，於Threads上發布了第一手直擊影片，並配文「珠寶展擠壓現場，誇張」，同時幽默地慶幸自家攤位「很安全」，有豐富參展經驗的樓主又補充，該攤位「每次都跟戰爭一樣」。

從其影片可見，該日本公司的攤位前人頭湧動，完全被圍得水洩不通，現場情況墟冚，大批買家將攤位擠爆，影片更捕捉到一名阿叔，疑因搶購太投入，竟將白色膠籃倒轉笠在頭上，狀甚狼狽，成為全場焦點，其他未能擠進核心範圍的人，則紛紛舉起手機拍攝。

網民：唔使錢？

帖文引來大量網民留言，有人好奇是否「唔使錢？」，樓主則回應指「要很多錢」，有網民問是否「特價！？」，樓主笑稱「也沒有，但可以搶到一手貨」。有網民追問「有什麼寶貝要這樣搶？」樓主回覆表示，該攤位主要售賣「二手珠寶首飾、裸石、成品都有」，因價格吸引，每年都吸引大批行家及買家瘋搶。

對於現場的混亂情況，有網民擔心「咁亂，比（畀）人偷咗都唔知」，樓主亦坦言「這個確實很常發生」，樓主又觀察到，在展覽還未正式開始時，「有些人已經偷鑽進去搶貨了，才造成推擠。」

混亂的場面讓網民不禁質疑「珠寶展保安這麼兒戲」，樓主無奈表示是「飢渴的客人不受控」，有人更將現場比喻為街市，直言像「工展會美食節」或「菜市場」，樓主則幽默回覆，這是個「昂貴的菜市場」。

另外，內地社交平台小紅書亦有網民發布影片，從另一角度記錄了這場搶購戰。從影片可見，不少買家一早就在攤位附近蓄勢待發，一到開賣時間，便立即一個箭步衝向攤位，熟練地拿起參展商提供的白色膠籃，然後馬上在飾櫃前大手掃貨，其速度及熟練程度，猶如超市開門搶購特價貨，發文網民亦寫道：「誰家攤位這麼熱鬧啊，人山人海，一如既往。」

官方帖文感謝支持 買家：價錢真的超便宜

有趣的是，該日本人氣珠寶公司自己也在Threads發布了現場影片，從員工視角近距離拍攝墟冚人潮，並配文「Day 1，感謝大家支持」。畫面中，無數隻手越過櫃檯，將一個個白色膠籃遞向員工，急不及待地要將心頭好「掃」入籃中，場面相當震撼。

在其帖文下，有網民同樣好奇「這家是免錢嗎？」，但隨即有買家現身說法，大讚「我有買過，價錢真的超便宜」，似乎揭示了瘋搶背後的原因。

來源：Threads＠susu_huang1115、kasumi.blair_、小紅書＠77愛寶石

同場加映：女子灣仔珠寶展跌崩昂貴寶石起爭執 目擊者：她疑似被人撞了一下 事件最後咁收科↓↓↓↓


 

