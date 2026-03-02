港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮

中東局勢緊張，美國與以色列聯手向伊朗發動襲擊，伊朗其後反擊，戰火波及杜拜，多名身處當地的港人，在社交平台直擊戰火，並分享了他們在導彈陰霾下的超現實經歷，當中最令網民嘖嘖稱奇的是杜拜市民在危機中展現的「神級」冷靜。

一名原定結束旅程返港的港人「昇仔」在Threads上發片發文，表示旅程因一場突如其來的空襲而打亂：「本來昇仔跑完玩多兩日就飛返香港，點知(2月)28號夜晚伊朗導彈飛過嚟杜拜！」

半夜導彈掠過 港人：心都嚇到飛出嚟

他目睹伊朗導彈橫空，表示「宵夜後親眼見火光掠過天空」，「（杜拜）爆炸聲同警報響到不停，心都嚇到飛出嚟」由於機場封鎖，他被迫滯留杜拜至3月9日，行程大亂。

另一名同樣滯留的港人也分享了半夜被警報驚醒的經歷，酒店住客雖然都聚集到大堂，但「秩序良好，人們保持冷冷靜，並無出現恐慌混亂，心內當然不安，但互相也報以微笑支持」。

影片直擊超市奇景 貨架滿到瀉

最令一眾港人感到不可思議的，是杜拜的市面情況，習慣了「打風前清空超市」的香港人，本以為戰亂之下，物資必定被搶購一空。

「昇仔」更為此上載了一段影片，詳細記錄了他的「超市大冒險」，影片開頭見到空襲當晚其手機彈出「潛在導彈威脅」（potential missile threats）的緊急警示。

他其後到超市補給物資，去之前心想「香港一場黑雨都掃晒超市，今次真打仗，心諗超市一定亂晒......」然而，當他抱著「肯定乜都俾人搶晒啦」的心情衝入超市時，眼前的景象讓他完全呆住。

影片中可見，無論是水、牛奶、麵包、米，甚至是零食、朱古力、肉類還是鮮魚區域，貨架全部堆得滿滿，當地人悠閒購物，氣氛輕鬆到彷彿什麼事都沒發生。他引述一位當地阿姨笑著對他說：「Don't worry, everything okay」。

現場沒有出現預期的人龍，「昇仔」親眼見到的是「當地氣氛好輕鬆，好有秩序，同埋冷靜」，影片最後，他展示了一張長得誇張的收據，笑稱這是他的「打仗時候嘅購物資清單」，與背後的平靜景象形成強烈對比。

杜拜人「馬照跑」 港人反思：香港真係好好

另一名港人也印證了這種平靜，他發文稱：「便利店物資依然充足，完全沒有搶購潮。」該網民幽默地表示：「看到滿滿的杯麵零食，突然想起了香港人的囤貨精神。」

一名在杜拜居住三年的港人更表示，雖然不時有爆炸聲，但市面「馬照跑。商場餐廳全部照開，外賣哥哥仲好勤力咁送緊餐」，能在動盪中如常生活已是萬幸。

這次意外的「戰地」經歷，讓滯留的港人感觸良多，有人驚嘆「杜拜真amazing，危機中竟然咁peaceful、咁有紀律」，也有人深深體會到和平的可貴，感慨道：「如此貼近戰爭，才會更懂得珍惜和平的可貴，香港真係好好嘅，期盼能盡快平安回家。」

