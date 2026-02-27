詩人管理員吟誦生活細節 「實Ｑ文學」網上爆紅 網民諗起唐伯虎點秋香｜Juicy叮

都說高手在民間。有被管理員耽誤的詩人透過「實Ｑ」工作浪漫地吟誦生活細節，把日常告示昇華為發人深省的詩句，守衛大廈也守衛文采與香江情懷。貼滿「詩意告示」金句的升降機大堂近日在網上爆紅，網民拜服之餘想起了唐伯虎點秋香。詳情見下圖及下文：

詩人管理員吟誦生活細節 「實Ｑ文學」網上爆紅 網民諗起唐伯虎點秋香逐張睇↓↓↓↓

樓主：搭一次電梯反省人生

樓主早前在社交平台Threads以「詩人管理員」為題上載「實Ｑ文學」的相片發帖，留言指「搭一次電梯，令我人生好多反省……你又鍾意邊一段？🤔🤔🤔🤔🤔🤔#高手在民間#捨得太好忍唔住影低攞返屋企反省#被耽誤了做詩人嘅看更叔叔」。

相中見到的「詩意告示」字字珠璣，如「新𨋢要珍惜，按掣勿撞擊，做個責任人，安全有學識」、「夜闌人靜搬枱櫈，輕輕放吓要謹慎，跌落地面聲響亮，拖拉音調滋擾人，睡眠時間人平等，甜夢入睡到清晨」、「爐火煮食要小心，離開熄火要記緊」。

網民也感受這份隱藏在升降機大堂的詩意，有人認為這「好有以前香港告示嘅感覺，值得欣賞。如果香港啲廣告有返呢啲句子就好嘞，起碼易明又易記」，另有人感嘆「感覺呢一種標語快要失傳，亦都係上一代嘅香港廣東話文化之一嚟」。

網民：有平仄押韻有料到

對於這份突如其來的文藝氣息，有網民大讚「勁有心機，feel（感受）到叔叔真心關心住戶 ´• •` ა」、「現今社會好需要平心靜氣來處事....這一段，看更大叔有意思👍👍」。

還有網民留意到「每首詩（？）都有押韻，作者有啲料到」，於是有網民估計「有平仄又押韻👍🏻👍🏻👍🏻，看更叔叔係唔係讀文學出身㗎🤩」、「看更叔叔應該讀過下書，不過人浮於事才做看更」、「佢係咪標語比賽冠軍😆」。

有好聯想力的網民則稱「睇到，腦中突然響起周星馳套《唐伯虎點秋香》嘅節奏……個頭會不期然咁郁。」、「敲住木魚數白欖咁，勁啱beat（節奏）🤣🤣🤣看更叔叔唔通就係迷途小書僮唐伯虎？🤣🤣🤣🤣」。

Threads截圖

