爆格潮專吼移英港人？英警「嘆慢板」1小時後到場 事主：英國唔再係想像中咁安全｜Juicy叮

爆格潮專吼移英港人？昨日（24日）再有有移英港人，在社交平台分享在英國慘遭爆竊的慘痛經歷，事主旅行後歸家，發現睡房被洗劫一空，報警後英國警方在約一小時後才到場，而鑑證人員要翌日才來掃指紋。早前，已有多名移英港人在網上稱在當地被爆格引起關注。

事主坦言：「最心痛嘅唔係俾人偷，而係個屋企已經唔再安全」更呼籲其他移英港人小心門戶：「拜託大家：英國真係唔再係你想像中咁安全。」

爆格潮專吼移英港人？英警「嘆慢板」1小時後到場 事主：英國唔再係想像中咁安全↓↓↓↓

涉事移英港人為一間英國裝修公司的社交平台小編，他昨日（25日）將這次慘痛經歷，透過公司社交平台發帖公諸於世，提醒在英港人注意家居保安，帖文隨即引起熱議。

樓主在帖文中表示：「小編啱啱經歷咗人生第一次爆格（burglary）。」他指，當日「旅行返到屋企，見到後門玻璃碎滿地，樓下又無明顯被翻過，以為係風吹」。

從他分享的相片可見，通往花園的玻璃門被敲出一個大洞，玻璃碎片散落一地，可謂怵目驚心。起初他還心存僥倖，但當他走上睡房，才發現大事不妙。

「後門玻璃碎滿地...我屋企俾人爆格！」

「直到上到睡房，見到所有櫃桶翻箱倒籠被搜掠，我先發現：我屋企俾人爆格！！」相片中，睡房衣櫃大開，衣物、雜物被扯出散滿地上，行李箱被打開，一片狼藉，可見賊人搜掠時是何等猖狂。

樓主憶述，當時「手震到打唔到電話」，但仍要立即報警，從晚上6:45分報案，警察在約一小時後才到場，翌日再有鑑證科人員上門掃指紋。

CCTV形同虛設 賊人目標明確直搗睡房

不少人以為安裝閉路電視（CCTV）便可高枕無憂，但樓主無奈表示：「我屋企有 Ring 門鐘 + CCTV，但賊人戴手套＋口罩，有片都無用。」他觀察到，賊人目標非常明確，只集中搜掠「睡房、書房、主人房廁所高櫃」，反而「廚房、客廁、雜物房完全無動過」，手法純熟，似乎深知「英國賊知自己時間有限，會直入最值錢位置！」

這次慘痛經歷，樓主直言：「最心痛嘅唔係俾人偷，而係個屋企已經唔再安全。」

網民熱議：爆格在英國已是「普遍現象」？

帖文引發熱烈迴響，不少移英港人留言分享類似經歷，令人心驚：「我都比（畀）人爆完，唔係去旅行，亦唔係深夜爆只係佢趁無人就即動手，由入花園到做完大門走才15分鐘......」

有移英網民更表示，即使家中有人也照樣被爆，「我舊年屋企都俾人爆，仲要係我哋喺屋企嘅時候爆入嚟，真係嚇到命都冇！」

有網民甚至指出，爆竊在英國似乎已非罕見，並且語帶譏諷地說：「人無事就算好彩。真心如果無試過被爆，偷、搶都唔叫住過英國」。

賊人如何踩線？移英港人易成目標？

為何會成為目標？網民們議論紛紛，有人認為賊人懂得「踩線」，「其實好簡單：1.花園睇雜草...2.隔日夾兩張傳單/信... 幾日都完全無郁過已經郁得手9成...」樓主亦回應表示，懷疑賊人「揀好目標先落手」，因隔離屋比他更早去旅行，卻因常有人出入及夜晚開燈而避過一劫。

有網民又指，亞裔面孔或成被狙擊原因，「所以我成日話做Asian喺講英文嘅國家要低調，扮窮」，懷疑是否因「揸靚車？用靚袋，帶首飾？」而惹來賊人垂涎。

保安升級刻不容緩

慘劇發生後，樓主再發帖總結了多項保安建議，包括安裝智能燈膽及窗簾、叫鄰居幫忙、車位要泊車等，製造「家中有人的假象」，而英國警方到場後亦建議：「垃圾桶唔好放近圍欄，賊會用嚟踩高跳入。」

不少網民認為單靠CCTV已不足夠，「今時今日邊仲有賊會唔帶口罩唔帶手套爆格」，建議樓主安裝「可以連到警署果D」或「ADT呢類直接報警既」保安系統。

最後，樓主以沉重心情告誡所有在英同路人：「拜託大家：英國真係唔再係你想像中咁安全，唔好覺得『我個區出左名治安好』『我屋企好靜應該無事』，賊人就係鍾意靜區、鍾意無人理嘅屋，鍾意你以為「唔會輪到我」！！！」

來源：uk.easyhome＠Threads、英國裝修話咁易＠facebook



