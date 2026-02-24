Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮

更新時間：13:58 2026-02-24 HKT
發佈時間：13:58 2026-02-24 HKT

一名前香港上市公司主席於其個人社交平台上分享其英國護照，並形容其「除咗去某些地方免簽証外，基本上係零用途」，帖文又Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」，此番言論瞬間引爆網民熱議。

前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議↓↓↓↓

前香港上市公司主席潘啟才（Phemey Poon）日前在其個人facebook上載了兩張英國護照的相片，並寫道：「人生真係好奇妙，好多人為咗呢本嘢，放棄咗成個香港，而我...純粹因為當年『貪得意』，乜都冇做過就拎咗本護照返屋企。」

他更表示，這本護照對他而言，「除咗擺喺度封塵，及去某些地方免簽証外，基本上係零用途」，並加上「#人生就是這麼荒謬」、「#護照對我來說只係裝飾品」、「#廢物利用」等標籤。

「護照對我來說只係裝飾品」

潘啟才（Phemey Poon）為前香港上市公司主席及專業測量師，在財經界具有一定知名度，其帖文一出迅即爆發熱烈迴響，大批網民留言展開激烈辯論，意見兩極。

一批網民不同意「零用途」的觀點，有人指「去某哋地方免簽已經係高度用途，點會零用途」。有網民幽默地說：「我欣賞嗰句，『除咗去某些地方免簽証外，...零用途。』有哪東西唔係『除咗有用時，係無用。』」

面對樓主的「裝飾品」「廢物利用」之說，部分網民挑機反問：「無用又唔cut咗佢？驚咩呀？」、「剪咗本護照囉！講，係人都識啦！」

網民挑機：剪咗本護照

另一方面，一批網民認為外界反應過激，並對樓主的說法表示理解，指樓主只是道出了大部分人持有護照的常態，有網民亦分享自身經歷，表示「我有本澳洲護照都係擺係屋企，要用先至用。用嘅時候好方便」，認為護照備而不用是人之常情。

對於有網民要求樓主「剪護照」，也有網民為樓主反駁指出這種要求並不實際，認為護照有十年有效期，即使不常用，也不會輕易註銷，「反正又不能收退款」。有網民又認為，護照「多一本，去旅行玩就方便一點」，有網民形容：「當保險囉，保險就係咁，用唔著就係放喺度齋買」。

此外，樓主將未經遮擋的護照個人資料頁面上載到互聯網，也讓不少網民感到驚訝，直呼：「Ching咁夠薑將本護照擺上網連樣連名都唔刪走」、「點解有人會把自已護照資料碼公開比(畀)人睇...」。

來源：Phemey Pon＠facebook

同場加映：向銀行借數百萬移英永不回港還錢 涉事港男現身否認詐騙：「是我自己把握機會！」 網民斥歪理籲舉報↓↓↓↓

 

