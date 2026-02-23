外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮

農曆新年伊始，有在港外傭姐姐自拍拆大疊利是，影片在社交平台瘋傳，其面對10元以至高額利是時的真實又可愛的反應，引發網民熱議，不少網民又驚訝外傭姐姐竟收到「大利是」，認為金額之高自己都比不上。

外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」↓↓↓↓

有在港印傭近日在其個人Instagram，上載一段逐一拆開新春期間收到的大疊利是的影片，迅即被網民瘋傳熱議。

拆利是如開盲盒 表情成最大亮點

從影片可見，這位外傭姐姐安坐家中，面前放著一大疊「戰利品」，那是厚厚一疊紅色利是封。她對著鏡頭，滿心歡喜地開始了她的「開箱」儀式。

起初拆出20元，她表情尚算平靜，但當她拆到一封10元利是時，雖然臉上仍掛著笑容，但卻流露出一絲難以言喻的神情，有眼尖的網民笑言「你睇下佢拆到$10個樣先」。

影片的高潮，是當她拆開一封「金牛」即500元港幣時，外傭姐姐瞬間雙眼瞪大，驚訝得O嘴，一副難以置信的模樣，反覆確認著手上的鈔票。

這份巨大的驚喜讓她興奮得將500元大鈔又聞又錫，真情流露的反應讓網民大呼「$500: 吓？wow！」，其後她再拆出100元「紅底」時，她也開心地親吻了一下鈔票，整個過程被網民形容為「開Pokemon card be like」或者像「拆盲盒咁」，充滿驚喜。

網民：工人姐姐封利是都大過我

這段充滿喜感的影片迅速在網絡上發酵，引來大量留言，不少網民大讚姐姐可愛，「姐姐好q」、「開心仔」，認為她的反應非常真實，更有人感同身受地表示「pov: 我折利是個樣」。

許多人替外傭姐姐感到高興，認為是她應得的，「辛苦錢，應得的」、「替姐姐開心」。有網民更羨慕姐姐的好運氣，「工人姐姐封利是都大過我」、「從來沒有～從來都沒有～收過1封係500既利是」。

對於姐姐能收到如此多利是，有網民好奇問道：「點解工人姐姐可以逗到咁多封」，隨即有人解答「Sir mom 帶埋佢出去見人/來屋企都會派」。

未到初七開利是會破財？

影片上載日為年初五，相信外傭姐姐於該日或更早時間拆利是，有部分網民將焦點放在傳統習俗上，留言指「未到初七開利是會破財喎」。不過，這種言論很快就被其他網民反駁：「有冇啲傻Ｘ走出嚟Ｘ啲工人姐姐，。唔跟傳統咁早拆利是呀？」。

網民討論中亦夾雜著一些負面聲音，有人標籤道：「全部工人姐姐都係超級貪錢，無得反駁。」但這種偏見的看法立即引來其他人為外傭姐姐平反，認為「人哋收到幾多錢都開心」，讚揚「姐姐心態值得學習，知足」。

來源：Instagram