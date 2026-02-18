新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮

有港女昨日大年初一（17日）在社交平台發帖求救，原來她一時大頭蝦派錯利是，竟將家人給的500元大利是，錯手給了樓下管理員，她事後發現，既心痛大額利是損失，但又對於要問管理員取回利是感到尷尬，不知如何是好，事件引發網民激烈討論，帖文不足一日已有近40萬次瀏覽，大家紛紛為樓主出謀獻策。

有女網民昨在大年初一（17日）於社交平台出Post求救，指自己「唔小心畀咗家人畀既利是畀管理員，入面係500蚊」。

樓主在帖文中向網民拋出一個難題：「比著係你，你會… a) 去同管理員講畀錯咗，畀另一封利士畀佢；b) 大方d，畀都畀咗」。此問題迅即引發網民留言熱議。

網民勸算數：準備全年受女王級款待

數百留言中，絕大部份網民都力撐樓主應該「大方d」，即選擇B，不少網民覺得，利是派出去就是祝福，收返會非常「樣衰」兼不好意頭，有網民表示：「俾利是同潑咗出去嘅水一樣，收唔返」，勸樓主把今次事件當作教訓。

不少網民又以樂觀預測勸導樓主，指這$500元可能會帶來意想不到的收穫：「你畀大利是畀管理員，可能嚟緊一年會有特別待遇呢，樂觀啲睇」，有網民指保安收到$500大利是，「肯定全屋苑今年對你最好」、「以後呢隻管理員會當你女王咁，上賓級款待」。

不少網民又認為樓主現應調節心態：「有得派利是係福氣黎」，「當做善事」或者「破財擋災」都好。

有人勸取回：面子唔值$500

雖然選「B」勸豪氣「派咗算」佔大多數，但亦有不少網民認為，辛苦賺的血汗錢，無理由白白送出去，「理性」地認為應該取回，有網民更提供超詳盡的「攞返利是SOP（Standard Operating Procedure 標準作業程序）」，他認為：「尷尬只係一瞬間；$500係你辛苦賺返黎嘅血汗錢，無咗會肉赤幾日。」

他教樓主一套破解尷尬的對白：「唔好意思呀叔叔，頭先封利是係阿媽/老婆交帶落要俾某個親戚嘅，我手快快派錯咗，可唔可以換返封俾你？」他力勸樓主取回並強調：「面子唔值$500，去啦！」

有親戚做物業管理的網民大爆行內「潛規則」，原來每年都有客派錯利是，所以「有啲公司會有SOP」，「如果收到大額利是會封存到正月十六」，如果個客要求攞返就會畀返佢。不過該網民亦溫馨提示：「如果攞返你亦要預咗佢哋會當笑料，周圍吹水周圍講。」

網民創意獻口訣防錯

除了樓主提出的A和B選項外，有網民亦提出創意對策，有網民建議可以霸氣地「畀多封$500管理員話頭先唔記得畀」，或者直接同管理員講：「呢封係$500，不過你照收啦」，將個波拋回給對方，看對方會否「識做」退回大額利是。

此外，有網民獻上防錯「口訣」：「一百蚊紙頂心口，十蚊港紙扎褲頭，大餅硬嘢最就手，一蚊美金摸籮柚」，非常抵死。不少網民都溫馨提示，想避免同類事件，最好的方法就是「唔同銀碼，用唔同利是封穩陣啲」，或者「分長同短利是封已經可以解決晒所有問題」。

