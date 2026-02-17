保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮

農曆新年不少人會向保安派利是，一位身兼社企老闆及前上市公司管理層的網民在社交平台發文，分享無意中遇到保安嫌20元利是金額太小，在背後指斥派的人「唔怕面懵」的經歷，令他聽到後「心裡有啲唔舒服」，陷入「面子」兩難境況。

保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！↓↓↓↓

樓主為一名老闆，經營改善本港銀髮族身心靈健康的社企，他曾在幾間跨國企業或上市公司工作，經營社企前曾任上市公司的管理層。

樓主在社交平台發文，指日前等候升降機時，無意中聽到兩名保安員正在討論利是金額，其中一人語帶不屑地說，現在什麼都昂貴，竟然還會有人只給$20一封的「利是」，更嘲諷道：「俾利是的人真係唔怕面懵！」

這番話讓樓主心裏感到不是味兒，他坦言「我聽咗之後心裡有啲唔舒服」，因為他本來也打算給「普通人（不是親人）都係$20」，他不禁陷入兩難，在網上發文自問：「我應唔應該『為咗面子要加碼』呢？」

網民：咁樣唔俾啦

帖文引發熱烈迴響，網民紛紛獻計，有網民對保安的態度表示極度反感，認為樓主根本不應派發，「咁樣唔俾啦......反正俾同唔俾都俾佢地話架啦」，樓主亦認同地回應「咁又啱喎」。

有激進的網民更建議樓主應「慳返」，甚至有人直言「俾條毛佢啦」，不少人認為，應該針對性地「認住講果個！就係唔派畀佢！」

不過，有網民認為利是只是一份心意和祝福，金額多寡不應是重點，有留言指「理得佢吖...我都係照比(畀)$20」，並強調「利是講心意姐(啫)，多少都係隨意啫」。

在經濟不景氣的當下，有人認為「經濟差，比(畀)$20已經好好」，$20已是聊表心意。

網民「策略性派發」：睇服務態度決定

不少網民又提倡「策略性派發」，認為應根據保安的日常工作表現來決定利是金額，有網民分享自己的做法：「俾看更好熟嘅一向都好幫手我俾$100，平時都唔郁乜滯嘅$20。」對於那些「平時黑口黑面，到過年烚熟狗頭個個死樣」的保安，不少人表示會直接無視。

有網民亦分享，自己所住的公營房屋大堂有三更保安，他會向每位熟悉的保安及清潔工派發兩封$50利是，但「反而最憎係佢哋啲上司， 換保安制服坐埋喺度R利是」，對這種只想「𢱑利是」的管理層，他只會給$10。

樓主憂被「唱衰」 網民斥保安貪心

對於有網民質疑「佢哋把口咁衰，你都仲畀？」，樓主坦言擔心會被職員們在背後「週圍唱」，顯得相當無奈。不過，大部分網民都力撐樓主，直斥保安員「貪心」、「乞丐」，有人指出，大型屋苑戶數眾多，即使每戶只派$20，保安的「收穫」也相當可觀，「隨時出多成大半分雙糧！記住我哋唔係欠咗你呀。」

有網民亦提到，房屋署早已出通告，列明旗下保安人員不得收取利是，質疑私人屋苑的保安是否也受同樣規管。

來源：vincentkwcheungcheung＠Threads