擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民｜Juicy叮

一名自私大媽連日擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」，厚顏無視街坊當面怒斥，3句駁嘴惡言更辣㷫網民。詳情見下圖及下文：

擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民逐張睇↓↓↓↓

樓主：嚟我屋企門口上吊復康

樓主昨天（21日）在社交平台Threads以「公屋故事」為題上載3段天眼短片發帖，留言指「公屋奇事——新搬入前面屋阿婆見過佢有輪椅、攞住2枝柺杖，但依家唔係中午就係凌晨，過嚟我屋企門口上吊復康啊，真係有病」。

樓主續指「20幾年樓齡水管喺度上吊，斷咗全層唔使用水啦，又做水舞間，最危險跌低，佢摺凳分分鐘將佢摺埋，要吊去公園吊啦🙄😡」。

大媽盪鞦韆3句惡言駁嘴

被網民問及「有無當面鬧佢」時，樓主現身透露「當然有啦，對面戶已經鬧過佢，今日（21日）我鬧過佢，喺走廊捕獲佢出門口鬧佢，仲話我煩、收聲、唔好再講」。

短片分別攝於本月19日和21日。19日的短片中，著襪穿拖鞋的大媽以一身粉紅色套裝亮相，21日的短片裝束較深色，同時直擊到大媽帶備凳仔離場的畫面。

片中見到開始上吊前，大媽小心翼翼地踏上櫈仔後，先是單手扶著喉管借力，接著雙右扶實準備吊吊揈，借力做出盪鞦韆動作，盪來盪去好不逍遙。

網民：呢啲人好乞人憎

網民對大媽的舉動都看不過眼，大鬧「呢啲人好乞人憎，正宗自私Ｘ」、「好癲」，奇怪「落去樓下公園好難咩？！🙄🙄」、「屋邨公園應該有啲健身架，好心呢啲人唔好咁白痴！」，並估計「條水管。。。應該頂唔到幾耐。。」。不過也有人認為「阿婆應該係椎間盤突出，吊單槓止痛」。

網民獻計攞佢張凳走

有網民則獻計對付，建議「下次你等佢做做吓嘅時候攞佢張凳走，你睇佢點落返嚟，你同佢講下次再係咁，你一上去我就會攞你張凳走」、「我係你我出去踢走佢張凳仔，同佢玩大距，睇佢以後敢唔敢再嚟你門口玩嘢」。

又或是提倡「樓主扮白卡突然之間開門衝出去，圍住佢喺佢身邊大叫大跳『我又玩』 ，嚇Ｘ佢自然唔敢再嚟」、「掛個繩圈喺度，包保冇人敢埋去」。

另有人動用群眾壓力，表示「有無開鐵閘幫佢加油😆或者叫啲街坊出嚟做下現場觀眾🤣」、「企喺佢面前睇佢吊，最好叫埋街坊出嚟打氣」。

資料來源：yyytt0102＠Threads

相關閱讀：

天眼直擊｜屯門大叔玩腳法 連伸4下掃把腿踢垃圾過鄰居

上水公屋戶貼猙獰女鬼照 自製驚恐走廊 房署最後咁處理

擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸

