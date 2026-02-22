Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:17 2026-02-22 HKT
發佈時間：13:17 2026-02-22 HKT

一名自私大媽連日擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」，厚顏無視街坊當面怒斥，3句駁嘴惡言更辣㷫網民。詳情見下圖及下文：

擒公屋走廊喉管玩單槓「上吊」 厚顏大媽無視街坊當面怒斥 3句惡言駁嘴辣㷫網民逐張睇↓↓↓↓

樓主：嚟我屋企門口上吊復康

樓主昨天（21日）在社交平台Threads以「公屋故事」為題上載3段天眼短片發帖，留言指「公屋奇事——新搬入前面屋阿婆見過佢有輪椅、攞住2枝柺杖，但依家唔係中午就係凌晨，過嚟我屋企門口上吊復康啊，真係有病」。

樓主續指「20幾年樓齡水管喺度上吊，斷咗全層唔使用水啦，又做水舞間，最危險跌低，佢摺凳分分鐘將佢摺埋，要吊去公園吊啦🙄😡」。

大媽盪鞦韆3句惡言駁嘴

被網民問及「有無當面鬧佢」時，樓主現身透露「當然有啦，對面戶已經鬧過佢，今日（21日）我鬧過佢，喺走廊捕獲佢出門口鬧佢，仲話我煩、收聲、唔好再講」。

短片分別攝於本月19日和21日。19日的短片中，著襪穿拖鞋的大媽以一身粉紅色套裝亮相，21日的短片裝束較深色，同時直擊到大媽帶備凳仔離場的畫面。

片中見到開始上吊前，大媽小心翼翼地踏上櫈仔後，先是單手扶著喉管借力，接著雙右扶實準備吊吊揈，借力做出盪鞦韆動作，盪來盪去好不逍遙。

網民：呢啲人好乞人憎

網民對大媽的舉動都看不過眼，大鬧「呢啲人好乞人憎，正宗自私Ｘ」、「好癲」，奇怪「落去樓下公園好難咩？！🙄🙄」、「屋邨公園應該有啲健身架，好心呢啲人唔好咁白痴！」，並估計「條水管。。。應該頂唔到幾耐。。」。不過也有人認為「阿婆應該係椎間盤突出，吊單槓止痛」。

網民獻計攞佢張凳走

有網民則獻計對付，建議「下次你等佢做做吓嘅時候攞佢張凳走，你睇佢點落返嚟，你同佢講下次再係咁，你一上去我就會攞你張凳走」、「我係你我出去踢走佢張凳仔，同佢玩大距，睇佢以後敢唔敢再嚟你門口玩嘢」。

又或是提倡「樓主扮白卡突然之間開門衝出去，圍住佢喺佢身邊大叫大跳『我又玩』 ，嚇Ｘ佢自然唔敢再嚟」、「掛個繩圈喺度，包保冇人敢埋去」。

另有人動用群眾壓力，表示「有無開鐵閘幫佢加油😆或者叫啲街坊出嚟做下現場觀眾🤣」、「企喺佢面前睇佢吊，最好叫埋街坊出嚟打氣」。

資料來源：yyytt0102＠Threads

相關閱讀：

天眼直擊｜屯門大叔玩腳法 連伸4下掃把腿踢垃圾過鄰居

上水公屋戶貼猙獰女鬼照 自製驚恐走廊 房署最後咁處理

擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸
 

 

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
20小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
18小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜電腦飛蠱惑「避開」中獎號碼？ 網民開竅參透落注新方法｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
18小時前
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
奇案解密︱雲南大學衣櫃4屍案 廣西男馬加爵鎚殺同窗伏法後父拒領骨灰
即時中國
6小時前
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
宏福苑安置｜如「釘子戶」堅拒收購 黃偉綸：將面臨更多困難 「現實個單位都已經賣唔到」
社會
4小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-21 11:08 HKT
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行過萬步怕腳痛？Threads熱推5大「神鞋」百搭又實用 HOKA/Nike/asics有份
時尚購物
2026-02-21 11:15 HKT