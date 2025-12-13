擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸｜Juicy叮

一位婆婆被發現在位於高層的公屋單位「擒」出窗外晾曬衣物，動作如同玩命。有熱心街坊擔心婆婆安危，落力尋求各方協助，並親自出聲制止，豈料沙膽婆婆竟以3個字作回應，笑對苦勸。詳情見下圖及下文：

擒出20樓公屋窗外晾被 街坊嚇壞制止 沙膽婆婆竟回應3個字笑對苦勸逐張睇↓↓↓↓

主憂婆婆失重心跌落去

樓主昨日（12日）在社交平台Threads上載一段短片，片中見到一位婆婆探身出窗外曬被。

樓主在帖文中表示，「依位婆婆住我對面嗰棟樓，已經唔係第一次『琴』出去晾衫啦...我已經大叫佢唔好咁做...但佢唔聽仲笑話『有心啦』☹️好擔心同驚婆婆失重心跌落去😟！（我知咁影好唔啱，但我真係唔想有一日發生嘅意外會出現...）有冇人可以幫幫我搵依位婆婆仔女？」。

樓主：目測應該住19、20樓

樓主接著在回應欄補充「搵咗一陣同徘徊咗一陣，已搵到婆婆樓下保安，保安姨姨已影低婆婆樣，會上樓提醒婆婆唔好再咁危險☹️，我盡咗力🙏🏼希望婆婆聽勸...我啱啱同保安姨姨喺樓下望上去婆婆單位，目測應該住19、20樓...如果一個唔小心失重心跌落嚟，真係係咁先...多謝各有心人協助幫忙」。

熱心的樓主還表示「我決定陣間食lunch（午飯）去對面棟樓搵保安要搵婆婆住邊！因為我知佢收張被，又要擒出去！！」。

樓主在回應網民時還表示「😔唔忍心婆婆因為晾衫咁跌落去…活到依個年紀得來不易，幫得幾多得幾多💪🏻」。

網民：哇好牙煙

網民對此深有共鳴，有人指「哇好牙煙！萬一失平衡或者個鐵架承受唔住重量就出大事」，樓主亦回應「真係…公屋晾衫架係好脆弱…」。

有網民建議：「同佢嗰座嘅樓下保安講聲，叫佢同婆婆講，咁樣好危險，若果知有其他家人嘅話，叫個保安提提啲家人，唔少空中飛人意外就係咁發生」。

另有網民出謀獻策：「如果可以嘅話，你話俾佢聽，你見過樓上有人掉煙頭落嚟，佢就唔會再晒衫出去。」

網民分享類似悲劇

許多網民分享了類似的悲劇案例：「幾年前我樓上嗰個老人家都係因為咁樣而跌落街過咗身🥺🙏🏻」、「我隔離鄰居早幾年就係咁樣跌咗落樓走咗」、「我姨丈個爸爸個妹30幾年前就係咁樣跌落樓冇咗😟」。

有網民和應稱「其實好多跌落街都係晾衫出事，佢個動作太危險‼️」，「佢成個人重心已經出晒去，基本上每一秒都係賭緊命...」。

網民對樓主的善舉大加讚賞，稱讚「你好好心，好人有好報！」，並表示「婆婆咁樣晾衫好牙煙😱，你見到有提醒佢，好有心❤️，係大愛，依家社會好需要，多謝你」。

資料來源：mimichelle_kong＠Threads

