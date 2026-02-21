野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮

一隻野豬大年初二夜襲馬鞍山昂平營地「開年」，摸黑偷入搗亂，帳篷被撞至飄浮式翻起。營地一名長髮女子受驚，並因一事嚎啕大哭起來，需由旁人安慰。詳情見下圖及下文：

野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭逐張睇↓↓↓↓

樓主：野豬親臨拜年

樓主早前（日）在社交平台facebook群組「香港突發事故報料區2.0」上載短片發帖，留言指「年初二晚上🧧 📍（馬鞍山）昂坪營地，有野生動物，親臨同旅客們拜年～祝福（身體健康 心想事成）」。

片中見到野豬偷偷摸摸地竄入帳篷，在內搗亂期間帳篷被撞至飄浮式翻起。在場人士被橫行的野豬嚇壞，尖叫四起，有人毋懼危險，連忙到帳篷旁企圖制止。

帳篷不能放食物

短片錄到部分普通話對答，包括「掉了甚麼？掉了甚麼？快看一下」、「帳篷不能放吃的」、「吃的別放帳篷，牠鼻子很靈的」、「哪怎麼辦？」，其中一名長髮女子稱「我們還沒來得及吃，所以就......」。

事發後，長髮女原本還能冷靜視察帳篷受損情況，但及後卻突然悲從中來，疑受驚過度及損失食物，蹲著嚎啕大哭起來，需由旁人安慰。

網民：香港神獸！

事件有驚無險，有回應的網民形容這隻野豬是「香港神獸！」，讓在營地的旅客們「特別體驗遊香江」；有人則指「野外有野生動物正常 ～」，笑言野豬想「加餸」，並抵死地稱「豬八戒聞到女人味」。

馬鞍山郊野公園昂平營地

漁護署資料顯示，馬鞍山郊野公園昂平地區，是香港少數的高山草原之一（高約400米），地形遼闊，風景秀麗。營地附近有一荒廢的村落「昂平村」，絕大部份村屋皆已倒塌，但周遭的風水林樹木茂盛，保存完整。

遇野豬6大安全注意

市民一旦遇到野豬時，應該如何處理？漁護署網頁有教路，提出6點安全注意事項，包括：

•如遇到野豬時，應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們；

•請勿接觸野豬，包括幼豬；

•如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進；

•不應用物件拋向或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險；

•不要困住野豬或阻擋牠們的去路；及

•如受野豬滋擾，可致電1823電話中心通知漁護署跟進，如情況緊急，應立刻致電999報警求助。

