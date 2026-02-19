Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠 網民獻終極滅鼠妙計｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:53 2026-02-19 HKT
發佈時間：10:53 2026-02-19 HKT

一隻大力老鼠由洗手間去水位推開BBQ（燒烤）網闖入屋內，醒目的港女戶主像鋪「金磚」般炫富，在地上攤開至少13塊黃澄澄的老鼠膠迎戰，同時放老鼠藥和老鼠籠助攻，可惜都無功而還，並爆料指老鼠「踩到（老鼠膠）都甩到」，而且每日挖牆。在無計可施下，唯有新春期間在網上求助。熱心教路的網民獻出終極滅鼠妙計作為馬年大禮。詳情見下圖及下文：

新春家居鋪「金磚」炫富？ 大力老鼠推網入屋亂踩老鼠膠逐張睇↓↓↓↓

醒目的港女：佢好大力

樓主前天（17日，大年初一）在社交平台facebook群組「香港滅蟲關注組」以「有一隻成鼠由洗手間去水位推開BBQ（燒烤）網入咗屋🙈，我已經鋪好多老鼠膠，但佢好大力，踩到都甩到。完全冇用😢」為題上載相片發帖。

樓主並在留言欄補充，「昨天（16日）放了老鼠藥同籠。佢好醒，冇中伏。我淘咗老鼠夾，但可能27號先收到。想問下大家仲有冇其他方法？😢😢佢每日挖啲牆壁，我每日補返，身心真係好攰。而且冇覺好瞓」。

網民：老鼠膠摺直角放牆邊

回應的網民化身滅鼠達人，紛紛獻計提供實用解決方案。在老鼠膠方面，有人建議「試吓鼠板放牆邊，摺曲直角咁放，老鼠踩中企身拍落嚟會黐埋背脊，實走唔甩」。

放「香口」誘餌：臘腸

另有不少人提醒，務必在膠板中間放置「香口」誘餌，如燒豬扒、煎腸仔、花生醬、燒鴨、叉燒，甚至有網民成功用橙皮。而為防老鼠拖板逃脫，可「用牛皮膠紙固定（老鼠膠）個位」。

至於老鼠籠，有過來人教路「我以前住村屋，好多老鼠，用臘腸係非常之有效，你用微波爐叮一叮，跟住放喺老鼠籠，唔使一陣間，即刻捉到隻大老鼠，最好放咗老鼠籠就去瞓覺熄晒啲燈，千祈唔好有光，佢只係聞到味，佢就一定會中計，我屋企啲老鼠一家大細都捉到」。

網民：倒啲白醋

針對事主已網購的老鼠夾，有網民建議「你用鼠夾最好加個鼠盒，個夾放鼠盒入面」。

另有網民有關家居的防鼠方法，強調要清理雜物，並收好所有食物。還有人提出絕招，在老鼠出沒處倒「倒啲白醋，因為好刺鼻，佢哋會唔入去」。

網民：養隻貓

還是有人提出最拆衷的終極滅鼠大法—養貓——「養隻貓」、「養貓就全部收起捕老鼠用品，因貓氣味老鼠會嚇走不再來」、「我屋企養咗兩隻貓，所有會郁嘅嘢，包括蚊同乜嘢衣蟲，都有殺無賠。根本無機會見到老鼠同曱甴嘅身影！」。

更有人靈活地建議「可能隻老鼠身上啲毛有油，用膠板未必有用，借隻貓玩幾日，啲貓味可能會嚇走佢」。

資料來源：Daisy Chum＠facebook香港滅蟲關注組

相關閱讀：

