奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊｜Juicy叮

港人北上成風，各大口岸每日過關人潮洶湧已成常態，然而，昨日（17日）大年初一，多名北上網民在社交平台發相發帖，驚訝地發現北上過關居然能直行直過，往常排隊人潮離奇消失：「羅湖e道竟然唔使排隊！」「深圳灣2分鐘過關係真唔係吹水！」過年北上人流稀少的奇景引發熱烈討論。

奇景！年初一北上直行直過 網民驚呼：羅湖e道竟然唔使排隊↓↓↓↓

多名在昨日大年初一（17日）北上的網民，於社交平台發帖匯報過關實時情況，有網民在年初一早上約八時，經羅湖管制站北上，他上載了一張出境大堂的實況照片，相中昔日總是擠滿等候人龍的e道閘口前，竟然顯得異常空曠，只有寥寥可數的幾名旅客。

他配文寫道：「大年初一早上羅湖管制站出境大堂一個人都冇」，此帖一出，立即引來大量網民半信半疑，有網民嘲諷「post主企喺呢個位等咗幾耐？」有人更直斥是「假相」，聲稱自己同日早上所見的「全車爆滿」。

羅生門式爭辯 有人貼相反駁：各關口人山人海呀！

帖文迅速演變成一場激烈的「羅生門」式爭辯，有網民貼出一張從高處拍攝的車站大堂照片反駁，畫面中密密麻麻擠滿了旅客，場面墟冚，並豪言：「北上各關口人山人海呀！」

另有網民分享在落馬洲站過關時的情況，照片中，長長的自動行人道上站滿了準備過關的人龍，不少人還拖著行李箱，他寫道：「落馬洲站過緊關，實時影張相俾你。」

深圳灣過關：小人到嘔，2分鐘過完

不過，有網民分享早上七時許的福田口岸實況照片，景象截然不同，無論是等候區還是離境閘口，都同樣空無一人，與樓主遇到的情況相似。更有趣的是，有身處深圳的網民分享當地市況的實時照，坪山區一條寬闊的馬路竟然「一架車都冇」，路面主角更變成了一部自動掃地機械人。

此外，深圳灣口岸、香園圍口岸在不同網民的鏡頭下，同樣顯得相當暢順，有網民展示在深圳灣關口幾乎不用排隊的相片，大讚：「小人到嘔，2分鐘過完。」即使是深圳的商場，雖然人流暢旺，店舖亦多數營業，但過關過程依然輕鬆，徹底顛覆了節假日必定擠擁的想像。

年初一北上人少是正常？年廿九已出發？

各帖文引發熱烈討論，不少網民認為「年年初一都無咩人過關架啦～」，因為要回鄉探親或北上度歲的「要上都上了」，大多在年廿九或年三十已經出發，有人更笑言：「傻X先會初一上去。」網民又指，年初一早上人少是正常現象，高峰期反而是年初三、四及假期尾聲的返港人潮。

有網民又指出，真正的「人山人海」或許不在深圳關口，而是在香港機場，有人亦展示機場迫爆情況，認為在農曆年長假期多數會選擇坐飛機出國，例如去日本、泰國等地。

網民：錯峰出行先係聰明人

有網民認為，農曆新年期間深圳本身也人流大減：「深圳，其他70%以上嘅人唔係本地人。所以農曆年都回老家，根本市面係靜嘅。」因此，即使港人北上，亦未必會感到擠擁，但同時亦引發「上高餐廳唔開，商場冇嘢行」的擔憂。

不過，亦有經驗豐富的網民反駁，指大型商場如「福田Coco park、深業上城」等都會照常營業。有網民亦認為應趁大年初一人流少北上，避開人流高峰期：「錯峰出行先係聰明人。」

入境處資料顯示，大年初一（17日）截至晚上9時，共有72萬2千多人次經各管制站出入境。其中出境有超過45萬6千人次，當中本港居民有約34萬人次，最多本港居民經羅湖口岸出境。

來源：facebook＠香港交通及突發事故報料區、深圳大陸吃喝玩樂交流