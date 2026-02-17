煎年糕加蛋是垃圾？港女揭煎年糕「最大謊言」 網民曬「神級製成品」反擊：這才是真正食法｜Juicy叮

年糕是農曆新年不可或缺的應節美食，有女網民在社交平台一句無心的爆粗帖文：「邊Ｘ個會加蛋煎年糕wtf」，竟引發一場關於「煎年糕」應否加蛋的網絡論戰，更意外釣出煎年糕要外脆內軟的黃金大法。

該帖文至今已累積逾34萬次瀏覽，留言數超過5百，網民反應兩極，紛紛為自己的食法護航。

煎年糕加蛋是垃圾？港女揭煎年糕「最大謊言」 網民曬「神級製成品」反擊：這才是真正食法↓↓↓↓

該女網民早前在社交平台發帖，爆粗直斥傳統要加蛋煎年糕的方法：「邊Ｘ個會加蛋煎年糕wtf。」

「加蛋派」曬圖反擊：你真係唔Ｘ識食！

帖文一出，大批「加蛋派」網民群起反擊，認為加蛋才是正宗食法，其中一位網民更直接上載一張完美示範的「黃金蛋煎年糕」相片，圖中每一塊年糕都被金黃色的蛋漿均勻包裹，外層微焦，看起來外脆內軟，令人垂涎，他更霸氣留言：「你真係唔X識食」，獲得大量網民讚好。

支持者紛紛表示「煎年糕必須有蛋！」、「年糕加蛋，世一」，認為這才是「定律」。

有網民分享加蛋煎的專業教學，指出要「細火煎到年糕軟身」，再「每舊點蛋漿」，然後「慢火煎到每面金黃」，這樣才能做到「外脆內軟」的極品口感。

有人更從歷史角度分析，指舊時的生鐵鑊易黐底，「所以先會加蛋」，或是因為酒樓年糕太稀，才需要蛋漿輔助，對許多人來說，加蛋煎年糕更是充滿回憶的家庭味道，有網民感性地說：「我阿嫲同我伯娘ge媽媽都會咁煎，超好味」。

「不加蛋派」堅持原味：脆卜卜先好食！

另一邊廂，「不加蛋派」也毫不示弱，堅信不加蛋才能食出年糕的真正風味，有網民同樣上載相片，展示了直接用平底鑊煎至表面香脆、邊緣帶焦的年糕，並留言：「脆卜卜先好食，最憎年糕加蛋！！」

他們認為，不加蛋可以「食到年糕嘅原味之餘又外脆內軟」，批評加蛋後「硬係好似又鹹又甜咁」，甚至有人覺得「落蛋有陳聲（腥）味」。有支持者更將「不加蛋」視為廚藝的象徵，稱「其實所有師傅，真係識煮飯嘅廚房佬煎年糕就唔落蛋嘅」，並認為「識煎到唔黐鑊嘅人先會唔加蛋」。

樓主急撲火 網民創意食法盡出

面對一發不可收拾的激烈討論，樓主其後再度發帖，笑稱：「冷靜，原本只係murmur一句結果飄到好遠，總之有人加有人唔加啦，完。」她又表示從留言中可以「學更多煎年糕大法」。

這場論戰除了加蛋與否的兩大陣營，亦引發了不少網民分享自家獨門食法，例如用米紙或春卷皮包著煎、加入杏仁粒和鹽、甚至有人提出用年糕炒蛋，創意無限。

來源：xxcryss_＠Threads



