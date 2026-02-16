霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮

一名懷疑臨急抱佛腳唱錢封利是的大叔，昨日（15日）霸著一部自動櫃員機（ATM）狂撳100元紙幣，而且無視背後有7至8個人苦候，竟提一厚面皮要求，即時惹來排隊人龍鼓譟。詳情見下圖及下文：

霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟逐張睇↓↓↓↓

樓主：不停入卡喪撳100蚊紙

樓主昨天（15日）在社交平台Threads以「ATM（自動櫃員機）」為題發帖，指「真係眼見第一次啲人用櫃員機不停撳錢，阿叔不停入卡就係為咗喪撳啲100蚊紙出嚟。

樓主續指，大叔「仲厚面皮到叫啲人去隔籬嗰部排隊，但係其實講緊後邊都仲有成7、8個人等緊拎錢，好多人都鼓譟。其實你想唱錢就早啲去銀行唱，今日（15日）都年廿八先嚟臨急抱佛腳做咩啫」。

樓主：有人起哄都為所不動

樓主在回應欄補充，即使現場「有人起哄佢都為所不動」，「偏偏就遇上咗一個話佢都唔讓嘅人」。

有看過不眼的網民氣頂地表示，「咁多人等緊應該一齊出聲」，但也承認「難在要有第一個帶頭」。

網民：ATM一次只出4張100蚊

而針對這種撳錢情況，有網民指「刁民之前都為咗撳100蚊紙對住部機」，但通常「見到後面有人通常俾佢用先」。

另有網民理解大叔的霸機表現，講出一般的實情，指「ATM一次只出4張100蚊，係有佢原因」。

金管局鼓勵派電子利是

除了封實體利是，金管局則鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。

金管局指，派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。

