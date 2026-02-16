Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:31 2026-02-16 HKT
發佈時間：13:31 2026-02-16 HKT

一名懷疑臨急抱佛腳唱錢封利是的大叔，昨日（15日）霸著一部自動櫃員機（ATM）狂撳100元紙幣，而且無視背後有7至8個人苦候，竟提一厚面皮要求，即時惹來排隊人龍鼓譟。詳情見下圖及下文：

霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟逐張睇↓↓↓↓

樓主：不停入卡喪撳100蚊紙

樓主昨天（15日）在社交平台Threads以「ATM（自動櫃員機）」為題發帖，指「真係眼見第一次啲人用櫃員機不停撳錢，阿叔不停入卡就係為咗喪撳啲100蚊紙出嚟。

樓主續指，大叔「仲厚面皮到叫啲人去隔籬嗰部排隊，但係其實講緊後邊都仲有成7、8個人等緊拎錢，好多人都鼓譟。其實你想唱錢就早啲去銀行唱，今日（15日）都年廿八先嚟臨急抱佛腳做咩啫」。

樓主：有人起哄都為所不動

樓主在回應欄補充，即使現場「有人起哄佢都為所不動」，「偏偏就遇上咗一個話佢都唔讓嘅人」。

有看過不眼的網民氣頂地表示，「咁多人等緊應該一齊出聲」，但也承認「難在要有第一個帶頭」。

網民：ATM一次只出4張100蚊

而針對這種撳錢情況，有網民指「刁民之前都為咗撳100蚊紙對住部機」，但通常「見到後面有人通常俾佢用先」。

另有網民理解大叔的霸機表現，講出一般的實情，指「ATM一次只出4張100蚊，係有佢原因」。

金管局鼓勵派電子利是

除了封實體利是，金管局則鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。

金管局指，派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。

相關短片：《轉數快應用重溫》3集

資料來源：ellealla＠Threads

相關閱讀：

送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品

奇怪封口法釀分屍慘劇 拆利是失手撕爛紅衫魚 苦主因一事自責

北角「女呃錢黨」周街逗利是 行走中「人肉利是封」專攻長者

-----

換新鈔2026｜新鈔及「迎新鈔」2.3起供換領 即睇滙豐/中銀/渣打換新鈔安排

新鈔及「迎新鈔」今起供兌換 市民排隊換鈔：新鈔年頭用到年尾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
5小時前
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
17小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
2026-02-15 12:00 HKT
fb香港突發事故報料區影片截圖
00:21
機場離境大堂英漢搗亂 推倒智能櫃枱砸爛鐵柱 涉刑毀等2罪被捕
突發
3小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
16小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
3小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
16小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
17小時前