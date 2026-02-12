公屋門外掛「小邪」底褲 年尾流流擺風水陣？ 街坊發現掛法暗藏另一玄機｜Juicy叮
更新時間：15:41 2026-02-12 HKT
發佈時間：15:41 2026-02-12 HKT
一公屋單位門外近日長期掛著一條神秘的粉紅色底褲，鄰居懷疑會否是在擺風水陣？有網民則估計，如此掛法可能暗藏另一玄機。詳情見下圖及下文：
公屋門外掛「小邪」底褲 年尾流流擺風水陣？ 街坊發現掛法暗藏另一玄機逐張睇↓↓↓↓
樓主：仲要黃黃地係咪風水嘢
樓主昨日（11日）在社交平台Threads以「公屋」為題上載相片發帖，留言指「幾日經過都見到，仲要黃黃地係咪風水嘢，定留返出街著」。相中的粉紅色內褲掛在衣架上，左右兩端被木衣夾夾著。
不少眼甘甘的網民附和樓主，傾向認同這與風水有關，指「呢樣勁過八卦鏡㗎😂😂😂」、「似風水陣」、「似風水嘢😂邪住對面」，是「辟邪嘢🙄」之用；還有人提到「粉紅小邪，紅先大邪」。
網民提出耐人尋味一問
不過，有網民卻質疑如此掛法有斟酌之處，因「自己掛喺閘，出入都頂住唔方便喎😂」，加上這條「小邪」底褲掛得一副晾晒模樣，於是如偵探上身般推斷「會唔會係佢跌咗落樓下個層，下一層個人拎番上嚟掛係佢門口咋？而佢幾日都冇返過屋企」。
公屋樓層多，戶數也多，有心細的網民卻突破盲點，提出耐人尋味一問：「點解樓下會知道係佢」。
有網民則正經地指出這可能引起保安問題，提醒這或帶來不必要的麻煩，如「引人偷～」、「係咪有其他特別服務既暗號嚟？😂」，建議「請管理員幫手啦」。
資料來源：hiremyself＠Threads
