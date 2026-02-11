維園年宵檔主「隔空傳話」引求助潮？真相曝光網民激讚：遠親不如近鄰！｜Juicy叮

全港最大的維園年宵市場今日（11日）開鑼，各檔主連日來密鑼緊鼓地為檔口進行佈置，其中有檔主在網上發文，隔空向鄰居學生檔「傳話」，意外引發求助潮，被網民大讚是「維園最美人情味」。

維園年宵檔主「隔空傳話」引求助潮？真相曝光網民激讚：遠親不如近鄰↓↓↓↓

一位維園年宵檔的檔主近日在社交平台發文，向隔壁的1XX號檔口送上祝福與實用的物資，樓主在帖文中「隔空傳話」表示：「維園年宵1XX你好，我們是1XX」，原來樓主發現隔鄰檔口是「學生檔」，他希望送上實用的檔口物資，「我們的尼龍布有多，剪了一塊給你們收檔的時候用」。

他更在帖文中體貼地提醒「鐵線留了在竹棚」，並為他們打氣：「祝貨如輪轉」，樓主更溫馨地加上了「#有時你幫吓我」、「#有時我幫吓你」的標籤，完美演繹了守望相助的香港精神。

樓主隨文附上了一張相片，相中可見，在「1XX」檔口前方，除了幾個綠色沙包外，還整齊地放著一疊藍白間條尼龍布，這正是樓主送給鄰居的「溫暖牌」禮物。

樓主解釋送贈舉動：大家有所不知...

樓主其後再發文，解釋了背後的小故事，原來1XX號檔是由一班學生經營，他寫道：「大家有所不知，因為1XX係學生檔，今朝見到見到佢哋啊Sir，傾咗幾句但係無問係邊間學校。」他更搞笑地補充：「但我哋有問點解唔係miss嚟。」

樓主這個充滿愛的舉動，引來大量網民留言大讚樓主慷慨：「守望相助！祝你哋生意興隆財源廣進」，有網民更被樓主的善心打動，稱「多謝你地對班學生既慷慨，下星期去維園支持下先~」，樓主隨即風趣回應：「你就係1XX班學生嘅miss？我等你。」

網民互動盡顯溫情幽默

帖文更意外地吸引其他維園檔主們的「求助潮」，有檔主搞笑地「求助」：「我哋都想要尼龍布，你哋會唔會有多都可以比（畀）我？」樓主則禮貌地婉拒，並提醒對方：「哩（呢）兩日都幾大風，記得要預備多幾個沙包呀！祝你好生意！」另有檔主前來報到，與樓主互相打氣，兩位首次經營的檔主更謙虛地表示要互相「請教」，場面溫馨。

有網民開玩笑地代1XX號檔主回應：「我哋真係好缺尼龍布，但我哋仲缺乏貨品，缺乏客人，仲好缺乏錢呀！」樓主亦大方邀請對方「嚟一齊9up～增添過年氣氛」。

來源：greatpubhorn＠Threads

相關新聞：年宵2026｜啟德年宵今開幕！各區花市2.11開鑼 一文睇清開放日期、時間、攤位詳情（附交通方法）