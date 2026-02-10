團年飯驚見7個餸如「解穢酒」！港男疑酒樓犯禁忌 網民激辯反揭驚人結局｜Juicy叮

農曆新年將至，有網民到牛池灣一間酒樓提前食團年飯，他在社交平台發文，對該間酒樓的團年飯套餐「有7個餸」感不滿，在中國人傳統中，喜慶宴會的菜式數量應為雙數，單數尤其是「七」，一般出現在俗稱「食七」的「解穢酒」中，樓主在帖文中怒斥：「即係咩玩法！！！」事件迅即成為熱話。

團年飯驚見7個餸如「解穢酒」！港男疑酒樓犯禁忌 網民激辯反揭驚人結局↓↓↓↓

有網民在「香港酒樓關注組」FB專頁發帖，在剛過去的周六（7日）晚上到牛池灣一間酒樓提早食團年飯，他對於該酒樓的團年飯套餐大感不惑，帖文寫道：「團年飯套餐七個餸，即係咩玩法！！！」並附上兩個憤怒的表情符號。

解穢酒？一紙七餸餐單掀激辯

根據樓主上載的酒樓收據，該個價值$1288的「團年新春C餐」上，清楚列明了七款菜式，分別是「燒味拼盆」、「燒雞半隻」、「上湯蝦球伊麵」、「糯米飯」、「翡翠炒帶子」、「清蒸東星仔」及「蠔王花菰蠔豉」。

在華人傳統中，喜慶宴會的菜式數量宜雙數，寓意「成雙成對」，而單數，特別是「七」，往往令人聯想到喪禮後的「解穢酒」（俗稱「食七」），因此這個七道菜的餐單，觸動了樓主和不少網民的神經，帖文旋即引發熱烈迴響。

網民：如何計「餸」數量

有網民直言樓主「不知中菜文化不要亂Ｘ人」，認為樓主反應過度，不少熟悉中菜傳統的網民指出，真正的問題在於如何計算「餸」的數量。

有網民詳細解釋：「在中式酒席...菜式數量通常以雙數...奇數則多與喪事或祭祀相關」，而關鍵在於，如「糯米飯、炒飯、伊麵」等主食，在傳統上屬於「單尾」，「通常不算入正菜的『道數』裡」，另一位網民亦和應：「糯米飯係主食唔計餸喎。」

按照這個說法，該餐單扣除「上湯蝦球伊麵」和「糯米飯」後，實際「餸」數只有五個，雖然仍是單數，但並非樓主所指的「食七」，有網民更認為伊麵也不應計算，那便是六道菜，寓意「六六大順」，完全沒有問題。

神操作！樓主加餸反變「真．食七」

正當網民為「計唔計飯麵」而激烈辯論時，樓主親自現身回應，揭露了事件的驚人結局，原來，樓主在發現餐單有七道菜後，已馬上向經理反映，對方也「打咗個突」，並建議樓主自行加單。於是，樓主決定「自己加咗個菜」，選擇了「海蜇」。

這個「神操作」讓戰局出現180度大逆轉。網民紛紛指出，原本餐單按傳統計法可能只有五至六道菜，但樓主親手加上一個餸後，就真的變成了七道菜，有網民笑稱：「加咗就真係7個」、「自己申請，最緊要事主自己高興」。

樓主本想避開不祥，卻親手湊成了「真．食七」的局面，令不少網民哭笑不得，事件中，有網民亦認為，即使傳統不將飯麵計算在內，「中式酒樓也應避免出現單數款式，寫多份甜品或餐前小碟乜事都無」，認為是酒樓的安排欠缺細心，才引發這場誤會。

來源：香港酒樓關注組＠facebook



