粉嶺站閘機旁驚見缺口 網民：防君子不防小人 港鐵極速咁樣「堵塞漏洞」｜Juicy叮

港鐵粉嶺站一入閘機旁驚見一大「缺口」，身材夠苗條的話或可使出「縮骨功」通過，不用拍卡過閘，有網民笑言這條為「法律罅」。港鐵及後以一方法極速「堵塞漏洞」。詳情見下圖及下文：

粉嶺站閘機旁驚見缺口 網民：防君子不防小人 港鐵極速咁樣「堵塞漏洞」逐張睇↓↓↓↓

樓主留下長達14個問號

自認「火眼金金🤣」的樓主本月6日在社交平台Threads上載相片發帖，留下長達14個問號「❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓」，並在回應欄補充「即係可以唔拍卡直接入，不過睇吓就好🤣🤣🤣」。

相中見到粉嶺站一閘機旁，有一段明顯縫隙。到昨日（8日），樓主再上載最新情況發帖，見到問題已被港鐵迅速修復過來。

網民：防君子不防小人

因應這道「缺口」，有網民笑言這是「發現粉嶺港鐵站bug」、「緊急通道」、「秘密通道」甚至是「免費通道」，是「防君子不防小人」的「法律罅」，又叫「地鐵漏洞😂😂」、「道德的底綫」。

有人則盤算「拍卡之後經依道入閘😂 」，甚至「入閘買嘢，買完嘢同一個位出返去」。也有網民淡定地表示「有CCTV（閉路電視）喔，誰敢（不拍卡入閘）？🤣🤣🤣」。

網民：好有效率

到昨日，樓主上載續集帖文，見到原本的大罅「缺口」已被港鐵用圍欄堵塞，網民稱讚辦事「好有效率🤣」，並懷疑「港鐵有睇Threads！」。

有人更加生動地形容做法好比「堵塞法律罅」、「堵塞咗法律漏洞」、「Bug已修復」。

港鐵回應講出前傳

港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，該位置為粉嶺站A出入口的閘機位置，早前更換了相關閘機，並將會有後續工程進行。為免令乘客誤會，車站已擺放圍欄作阻隔。港鐵亦藉此機會提醒乘客，應使用車站閘機付費乘車。

