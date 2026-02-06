打工仔行開食煙＝每年多放14日假？ 網民教非煙民睇齊 傳授奉旨蛇王3招｜Juicy叮

有不吐不快的打工仔在網上列出清單，細數煙民同事在工作期間行開食煙放「煙Break（小息）」。如此這般，計計埋埋，按上班8小時計，非吸煙人士理應每年額外多獲14.3天大假作補償。

有網民則走精面，教非煙民奉旨蛇王3招，實行與放「煙Break」睇齊，毋須眼紅大家打和，皆大歡喜，打工仔雙贏。詳情見下圖及下文：

打工仔行開食煙＝每年多放14日假？ 網民教非煙民睇齊 傳授奉旨蛇王3招逐張睇↓↓↓↓

樓主：每次15分鐘一日兩次＝115小時

樓主日前在社交平台Threads發帖列出工時清單，指「我係非吸煙者。返工食煙嘅同事早午落一次樓呼吸吓，每次15分鐘，一日兩次，total（總共）30分鐘，每星期2.5小時，每年當要返46周工，等於115小時。總結：非吸煙人士應該每年加14.3日AL（大假）Agree（同意）？」

網民認同：有啲工係替補機制

附和樓主的網民認同非吸煙者在工時上的「吃虧」，當中持別提到「有啲工係替補機制：同事A蛇咗，同事B唔可以行開直至同事A返」。

不過，也有人為自己著想，大方地表示「我寧願佢去耐啲，散晒啲二手煙味」。另有人建議樓主不如直接「同你老闆講」。

網民獻奉旨蛇王3招

有網民則走精面，提出各種「職場求生技能」，教樓主從3個不同層面去進行奉旨蛇王：

•自行尋找休息空間：有網民直接建議「自己搵地方hea（找地方休息）」，或者「齊齊消失15分鐘」。

•利用廁所時間： 「自己去廁所」「蛇王」，有人具體地說明「你去屙返2次屎，每次15分鐘囉」，將上廁所時間合理化地延長。

•創意「Break」： 如「落樓食煙仔餅」，及「去後樓梯放泡泡break同聽是非」。

