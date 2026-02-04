港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮

有港妻昨日（3日）在社交平台發文控訴丈夫趁她出差期間，竟將另一名女性帶回家中，而當時兩人的子女正在隔壁房間熟睡，事件敗露後，丈夫非但沒有悔意，更搶先入紙法庭申請離婚，並對妻子作出「十宗罪」指控，包括冇經濟貢獻、拒絕行房及逼旺季去旅行等等，她形容丈夫舉動：「好心寒，佢明明係出軌嗰個。」

港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局↓↓↓↓

涉事港妻昨日（3日）在社交平台發長文控訴丈夫出軌，被捉姦在床反而抹黑她，樓主在帖文中表示，自己因公事提早結束出差，「決定早一日返去見啲仔女」，未料卻在家中目睹丈夫與另一名女性親熱。

她寫道：「老公趁我出trip，帶咗女人返嚟上床，仲要對仔女喺隔離房瞓緊覺。」被當場撞破後，丈夫急忙將該名女子送走，並反過來指責是樓主對他不好，拒絕親密行為，才令他「搵女朋友」。

更令樓主心寒的是，丈夫行動迅速，在她仍在悲傷之時，已聘請律師以「分居兩年」為由單方面申請離婚，並要求她簽署一份放棄所有贍養費及子女撫養權的文件。樓主斷然拒絕，丈夫隨即表示已入紙法庭，逼使她作出答辯，樓主對丈夫舉動坦言： 「好心寒，佢明明係出軌嗰個。」

斥丈夫羅列「十宗罪」抹黑

為了迫使妻子就範，丈夫的律師其後發出另一封信，信中詳細羅列了樓主十多條「罪狀」，力指她並非一好母親，當中包括「冇經濟貢獻」、「揮霍無度」、「旺季『逼』佢同仔女去旅行」，甚至具體到「某年某月某日拒絕行房」等。丈夫更將這些指控說成自己出軌的理由，雖然樓主和朋友出外吃飯晚上11時前已回家，但仍聲稱樓主「用餐到深夜」「疑似有出軌跡像，所以佢理解成各有各玩先搵女朋友」，試圖將自己出軌的行為合理化。

樓主澄清，所謂的揮霍是「用自己錢買嘢」，而家庭開支由丈夫負責是兩人結婚時的承諾，她更透露，丈夫將這封抹黑信轉發給了老爺奶奶及所有朋友，令原本因兒子出軌而憤怒的兩老，態度逆轉，反過來認為是媳婦的不是。

女事主：小三是「人妻」

帖文引發熱烈迴響，不少網民留言支持樓主，有網民分析道，丈夫的指控在法律上站不住腳，甚至對樓主有利：「佢話『懷疑你出軌，所以佢理解成各有各玩』，即係承認自己出軌，法庭對呢種合理化出軌係好反感既。」他建議樓主切勿簽署任何文件，並立即尋找自己的家事律師。

樓主在回應中表示，已經聘請律師處理，並強調自己對家庭一直有經濟貢獻，只是沒有與丈夫平均分擔家庭開支。對於丈夫指控她揮霍，她無奈地表示，丈夫甚至曾「去衣櫃摷曬我啲衫同袋出嚟影相」，再告訴第三者她又在購物，擔心對方會在法庭上看圖作文。

在對答中，樓主亦透露了更多細節，例如第三者同樣是「人妻」，而出軌的丈夫甚至定期將子女的生活照發給對方「打卡」。對於有網民質疑為何「養頭家養到冇乜錢都仲有錢去溝女」，樓主一語道破：「應該就係留錢畀新女，所以要我淨身出戶。」

目前，樓主表示為了子女，曾嘗試要求和解，只希望得到共同撫養權及子女生活費，但對方並未理會，堅持法庭見。她坦言，等待上庭的日子非常煎熬，既要在子女面前假裝沒事，亦害怕萬一敗訴，「隨時以後見唔到對仔女」。事件仍在發展中，網民們都期望樓主能挺過難關，為自己和孩子爭取到應有的公義。

來源：Threads