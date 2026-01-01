元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮

2026年剛來臨，社交平台就爆出被網民喻為「2026第一（出）軌」的事件，有女網民今日（1月1日）元旦凌晨發片發帖，披露跨年夜在尖沙咀一間大型商場，當場捉到年輕男友出軌，她更設局「捉姦」，並將整個「公開處刑」過程拍下，掀起網民熱議。

元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！↓↓↓↓

事發在元旦日凌晨，樓主在社交平台發文表示「跨年喺K11玩出軌」，講述事件始末，她表示因為自己沒有陪男友過年，男友竟轉頭就約樓主的閨密朋友。

樓主元旦設局「捉姦」

樓主在帖文中寫道：「啱啱好我個friend話要搵仔，呢條友（樓主男友）就去DM佢（樓主閨密），因為佢（男友）換咗Account，我唔知嗰個係佢，（閨密）send相我先知。」

樓主得知真相後，決定和閨密朋友設局，將計就計，「我就叫我個friend試叫佢要出嚟一齊跨年，佢（話）好，坐的士過嚟，（到達後）仲要問我個friend攞（的士）錢。」男友應約到達商場後，樓主立即現身，當場與男友對質。

現場直擊：怒摑男友 清脆響亮

從樓主上載的兩段「設局捉姦」影片可見，事發地點為商場的電梯大堂，身穿白色衛衣、短褲的樓主，氣沖沖地走向穿灰色衛衣的男友。

她一手將男友推向牆邊，當時男友正手持電話，似乎在與人通話。男友一度彎身想躲避，但樓主一手搭著其肩膀，將他架起，逼他直視自己。

對質期間，樓主突然怒火中燒，高高舉起手，一巴掌大力摑向男友，影片中清晰聽到響亮的「拍」一聲，力度之大，連男友手上的電話都應聲飛脫，跌在地上。

掌摑過後，樓主似乎怒氣未消，隨即拿起手袋，頭也不回地轉身與拍攝的友人離去，被留下的男友則彎腰默默拾回電話，全程未有追趕或與女友理論。

公開渣男特徵：08年住屯門 專用分身「flirt女」

樓主事後再發文，公開男友的特徵，提醒其他女生要小心，她指男友是「08年」，估計是出生年份，即現約17、18歲，居住在屯門區，「鍾意喺threads搵女」，她更爆料男友是慣犯，並公開其常用的社交帳號名稱：「佢......經常會開好多帳號，之後又整到自己封咗個號，其實係換號佢搵其他女。」

她表示，渣男男友不斷尋找目標，得手後便以「IG被封」為由，要求轉到WeChat繼續對話。

網民反應兩極：讀完書先拍拖好難咩

由於樓主的帖文寫得比較急，缺乏標點符號，令不少網民表示「睇唔明」，笑言是「中文閱讀和理解能力測試」，有網民直接表示：「不如讀多啲書？」樓主也大方承認：「太急發文了，我下次注意」，更有熱心網民幫忙「翻譯」事件經過，讓大家更了解來龍去脈。

對於樓主的行為，網民反應兩極，有人大讚「打得好，出軌抵打」、「好型wo」，但亦有網民不認同其暴力行為，認為「打人仲要Post上網，唔係話佢出軌啱，不過咁樣放上網你蝕底姐」，樓主則回應指：「係想俾大家睇清，注意返唔好似我咁。」

由於涉事男友年僅17、18歲，不少網民都對此感到驚訝，紛紛勸樓主「不如讀多啲書？」、「讀完書先拍拖好難咩」。對於網民的「教誨」，樓主則以「好」字簡單回應。

事件在網上繼續發酵，不少網民食花生留言：「2026年第一個凌晨就有唔少花生」、「新年第一擊！打得好！」、「好痛呀......部電話」。

來源：belief.27＠Threads