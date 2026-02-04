歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年近歲晚注意新型騙局！有網民發文分享近日在尖沙咀海旁跑步時，遇到「觸碰型圈套」的驚險經歷，騙徒以撞跌手機為由，一步步誘使事主企圖騙財，事主最後拒做「致命一步」成功自救，獲網民激讚。

歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目↓↓↓↓

有網民在社交平台發文表示，在尖沙咀跑步至海旁位置，遇到有人截停他聲稱「碰到佢的電話跌落地下，要求我賠償」，原來這只是騙財圈套的開端。

事主表示，騙徒手法非常「專業」，即時開機展示一部「只係有聲音但畫面沒有」的壞電話，並在一輪理論後，假意讓步，稱「佢自己都有錯要求每人負責一半的維修費」。

騙徒「叫我攞住佢部電話」...

面對突如其來的指控，事主保持冷靜，他心生一計，向對方表示財物都放在健身室，需要回去拿取，更醒目地拒絕對方「叫我攞住佢部電話」的要求，事主回應：「我拒絕，我話你自己放低就算啦，我唔會接觸你的電話。」他解釋，這樣做是「睇得電視多」，如果接觸過電話便會留下指紋，到時就百詞莫辯。

最終，事主成功擺脫騙徒，並提醒大家：「年近歲晚，騙徒特別多，大家小心。」

網民讚正確：唔好接觸對方啲嘢

帖文引發熱烈迴響，不少網民大讚事主「真係好醒目，應對得好冷靜，又冇接觸對方啲嘢，完全係正確做法」。

有網民分析事件可能「局中有局」，騙徒要求事主拿著手機，可能是設下另一個陷阱，「佢想你攞手機話你偷又得」，幸好事主洞悉其奸計，並表示：「唔排除佢敢諗，所以我唔會拿。」

不少網民亦提供各種應對方法，最多人建議「即刻報警」，認為只要「直接同佢講報警，搵警察處理」，騙徒就會知難而退。

有網民提出更「進取」的策略，開玩笑地說要比騙徒更兇狠：「比佢更狼丫麻，話比佢撞整親，唔賠報警～」用騙徒的邏輯反擊對方。有網民亦幽默地指，在海旁的話，應該「接過一律用力掉去海中心啦！」

不少網民留言提醒指，現今社會騙案手法層出不窮，除了「碰瓷黨」，還有「假和尚、假乞衣、問人借錢食飯」等，因此，當有陌生人求助或搭話時，都應加倍留神，有網民坦言，現在就算遇到遊客要求幫忙拍照，都會因「費事話我整爛佢部機，屈錢」而拒絕。

來源：jonpoon1204＠Threads

同場加映：少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...↓↓↓↓

 

