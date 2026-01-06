少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮

一名少女昨日（5日）在社交平台發帖指，到尖沙咀應徵美容院接待員，竟遇上恐怖經歷，令她不禁直呼：「Cls，Ｘ，我驚到仆街到，而家仲震緊」，並呼籲所有求職者，尤其是年輕女性要格外小心，她事後更報警備案。

《星島頭條》記者在網上求職平台嘗試尋找該職位時，發現相關連結已失效，顯示「未能找到該職位」，似乎已被人迅速刪除。

少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...↓↓↓↓

根據女事主在社交平台上載的求職廣告截圖，該份「緊急招聘」的兼職接待員工作，地點位於尖沙咀，時薪高達$80至$100，最引人注目的是，職位要求極低，只需中三程度、不限經驗，而且標榜有加班津貼和生日假等福利。

見工變時薪$188誘入房做「美容學徒」

樓主在帖文中詳細憶述了見工的恐怖經過，她被高薪吸引而應徵，到達後先被對方以「登記」為由影印身份證，當時已覺得「唔對路」，其後，對方更利誘她轉做時薪高達$188的「美容學徒」，樓主心想「試吓應該冇嘢」，便跟隨職員進入一間房。

她形容房間內部空間「勁大」，讓她感到「發生咩事係走唔到」，而最令她毛骨悚然的一幕隨即發生，樓主爆粗說：「跟住最Ｘ恐怖嘅嘢係佢攞咗件校服俾我，Ｘ佢係校！服！what the fuck」，對方這時更坦白地解釋，件校服是「吸客用」。

樓主驚覺事態嚴重，馬上「借啲意去廁所」，然後以需要考慮為由，迅速逃離現場，事後她驚魂未定，坦言：「我打緊段嘢仲手震緊」。

女事主述恐怖經歷：手仲震緊 有人亦險中招

在與網民的對話中，樓主透露了更多關於面試的細節，她形容該大廈「係重慶大廈咁嘅vibe」，進入單位後，先是一個看似正常的接待區，但穿過一道門後，卻是一個巨大的「員工休息室」，裡面再分間出多間「好似賓館咁」的房間，這些房間燈光昏暗，「得一盞細嘅黃色燈」，窗戶被布遮蓋封實，氣氛極為詭異。

有網民留言指：「佢呢個地址四樓定唔知幾多樓係揼邪骨嘅地方」，樓主隨即驚恐地回覆：「就係4樓！」。另一名網民亦表示在同一天、同一地點有過「一模一樣」的經歷，形容「入面按摩環境完全就係賓館咁款」，幸好自己也及時藉故離開。

樓主亦透露，給她校服的是一名女性職員，而所謂$188時薪的「美容學徒」，工作是「幫客按摩10分鐘+汗蒸機、刮痧機咁」，而且是「現金出糧」，目的顯然是「完全唔留底」。

網民齊聲討伐 樓主勇敢報警

帖文一出，大批網民怒斥該公司「擺明要佢做妓女」，並認為「美容院要著校服吸客」的說法極不尋常，不少人提醒樓主，身份證被影印後果嚴重，可能會被不法之徒用作借貸，「拎去亂借財仔都大件事」，紛紛勸喻她立即報警，樓主其後更新表示已到警署備案。

有網民感嘆：「90年代啲招聘陷阱，無需經驗，高人工，估唔到而家仲有......」，並指出「邊有咁大隻蛤乸隨街跳？」，提醒年輕人不要因「貪錢」而墮入圈套。

涉事招聘廣告已被迅速刪除

慶幸的是，樓主的帖文成功阻止了另一位本已預約翌日面試的網民，對方留言表示：「多謝你，我本身約咗聽日，快啲report佢吖！！」，不少人也大讚樓主勇敢分享經歷，是「大慈大悲」的行為，「提醒咗其他女仔，你做咗件好事呀」。

《星島頭條》記者根據樓主提供的資料在網上搜尋，發現該份招聘廣告在搜尋引擎上仍有快取紀錄。然而，當點擊連結嘗試進入相關的網上求職平台時，頁面已顯示「未能找到該職位」，有關工作已被迅速刪除。

來源：Threads