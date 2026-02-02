自修室突傳青草味 學生哥揭發大媽霸位咁樣搣蔥 網民拜服：虧佢諗到｜Juicy叮

自修室自有其青蔥歲月。有學生哥近日在網上爆料，指在自修室溫書期間突然嗅到青草味，繼而揭發一名四眼大媽無公德心地霸位搣蔥，網民感到匪夷所思，拜服「虧佢諗到」。詳情見下圖及下文：

自修室突然傳出青草味 學生哥揭發大媽霸位咁樣搣蔥逐張睇↓↓↓↓

樓主：突然嗦到青草味

樓主1月29日在社交平台Threads以「自修室」為題上載短片及相片發帖，留言指「溫溫下chem（化學），突然sok（嗦）到青草味，以為去咗烏蘭巴托（蒙古）…」。

片中的大媽在自修室霸好位後，以膠兜盛著多棵蔥，甚至拿起青蔥細心觀察，之後專心又細心地搣蔥，把搣出來不要的部分，放在桌上左邊的紙巾內。

網民：大媽祝大家蔥蔥（聰聰）明明

因應這陣與自修書書卷氣格格不入的味道，網民大肆調侃，拜服「虧佢諗到😂😂❗️」，稱這是「自修家政科」、「準備緊考除草證」、「阿姐自修緊本草綱目，正研究緊棵草⋯」、「講真，去過蒙古草原，嗰陣蔥味又真係幾勁」。

有人則幽默地玩食字，一語雙關，把大媽的行為比喻為「考試前嘅最後蔥（衝）刺」，笑言「姨姨施法中，請你不好騷擾佢，佢做法祝自修室人都蔥蔥（聰聰）明明」、「臨近新年，阿姐喺度作法，等索到陣蔥味嘅人都可以聰聰明明」。

網民：好影響其他使用者

同時，也有網民認真地指「我真係好憎呢啲阻人讀書嘅人」、「真係每個自修室都有呢啲人」、「點解佢會喺自修室咁做」、「其實，係好影響其他使用者」，並正經地建議「其實呢啲真係可以搵職員請佢走」。

有人則分享類似經驗，提及「之前有個清潔阿姐喺公司個pantry（茶水間）洗芫茜，嘈就唔嘈嘅，不過成個pantry都係茜味囉」。

資料來源：unicorn.1128189＠Threads

