港鐵銅鑼灣站就地搣粟米 缺德乘客亂丟粟米衣 誇張推滿消防喉轆頂 網民：見過人喺車上搣菜葉｜Juicy叮

有缺德乘客早前懷疑在港鐵銅鑼灣站月台候車時就地搣粟米，把搣出的粟米衣和粟米鬚隨手棄置，誇張推滿消防喉轆頂。網民讉責之餘，有人卻見慣不怪地爆料指，曾目睹有人在車上搣菜葉。詳情見下圖及下文：

港鐵銅鑼灣站就地搣粟米 缺德乘客亂丟粟米衣 誇張推滿消防喉轆頂逐張睇↓↓↓↓

樓主：到底有幾趕

樓主前日（23日）在社交平台Threads以「公德心」為題上載相片發帖，留言指「到底有幾趕唔可以等到返屋企要喺地鐵站搣粟米？？？」。

相中見到消防喉轆頂上，散落大堆粟米衣和粟米鬚，部分粟米鬚更跌落地上，然而當中的主角——缺德乘客和粟米都不見蹤影。

網民：垃圾桶有很遠嗎？

網民力斥這種自私行為，簡潔地形容為「大癲」，並直言「唔關趕唔趕返屋企嘅問題、係佢唔想帶埋啲垃圾返屋企、明冇？？」、「其實垃圾桶有很遠嗎？」、「有人幫你執垃圾呀嘛，自己喺屋企唔使執囉」，把自己的方便建築在別人的麻煩之上。另有人正路地估計，「佢以為呢個係垃圾桶，點知行近唔係。然後佢又好冇雷咁走咗」。

針對這宗「粟米事件」，原來不少網民曾有過類似經歷，有人指「好多自C奶（自私的師奶）都係會喺街搣粟米🌽」，另有人分享「我真係見過唔少人喺車上面搣菜葉個喎」。

網民：消防喉轆種出粟米

這張充滿視覺衝擊的照片，激發起網民無限創意，笑言這是「裝置藝術 你識條鐵」、「消防喉轆種出粟米」、「以為港鐵室內種植物，美化環境🤣☘️」，甚至估計搣粟米的當事人發荳芽夢，在玩「佢鍾意我、佢唔鍾意我、佢鍾意我、佢唔鍾意我……🤣🤣🤣🤣」。

資料來源：jesselhf＠Threads

相關閱讀：

西瓜刨搭港鐵 猴擒大叔車廂就地開餐 隔著膠袋食西瓜 網民：有啲離譜噃

港鐵怪客出沒 巨型「千年靈芝」隨地擺 網民好奇：依棵嘢使唔使過千？

長髮女帶大支嘢搭港鐵 男乘客尷尬中招：你條嘢頂到我 網民：可以告非禮