公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮

有港女在網上發長文，分享陪老人家到公立醫院覆診的辛酸，慨嘆：「每一次香港公營醫院陪診，都係一次城市定向嘅體驗」引起網民共鳴，她直言不明白「如果長者自己去要篤住拐杖走上走落搵窗口」，如何可以一個人應付得到。

公院覆診如玩「定向闖關」？港女揭陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？↓↓↓↓

有女網民在「Carers Voice照顧者大大聲」FB專頁發帖，以「每一次香港公營醫院陪診，都係一次城市定向嘅體驗」為開首，鉅細無遺地描述了在東區醫院陪同長者覆診時，猶如參與一場極限挑戰的複雜過程。

資訊過多？「被超過10張notice包圍住」

樓主指覆診紙上的部門、樓層、翼座，已足夠讓人迷失方向，她生動地描述了這種困境：「要去搵覆診紙寫嘅部門樓層同櫃位登記，醫院大樓內要搵東翼西翼新翼舊翼。」

她形容，每個角落都被海量的資訊包圍，「你企喺度望住窗口被超過10張不同大小不同顏色嘅notice包圍住」，資訊過多反而讓人「直接放棄閱讀不如行前問職員」，結果卻可能換來對方無奈的眼神。

網民圍爐揭更多崩潰細節

帖文引發熱烈迴響，不少網民分享同類經驗，紛紛表示「簡直係醫院定向挑戰」，除了路線複雜，等候過程同樣磨人，有網民分享，在取消了號碼牌、改為按時段叫名的制度下，連去洗手間也「心驚膽跳」，生怕錯過叫名。

帖文中樓主提到，當日要在兩點見醫生前完成照X光，但放射部午飯時間為1至2點，令她陷入兩難。有同樣遇過此問題的網民關心詢問，她最後幾點才照到X光？樓主回覆指當日幸運：「12:40去到，今日好彩唔係太多人等，照得切」，但也補充「上次人多等咗好耐」。

網民分享陪診心得 建議使用HA Go

有人建議使用HA Go手機應用程式會方便很多，但樓主解釋：「一直有用，不過今次因為係上次醫生開漏藥，HA GO入邊冇資料......」這個特殊情況，讓她要在沒有實體藥單下，疲於奔命地向藥房職員「解釋一大餐」。

有網民更分享心得自己與家人分工合作，一人推輪椅、一人負責登記搵路的經驗，樓主看到後亦感觸良多，回覆道：「心痛一老陪一老嗰啲」，觸動了無數照顧者的心。

網民：香港醫療體系真係好好

在熱烈討論中，亦有網民提出不同看法，認為「有得俾你廉價或者免費睇醫生已經好幸福」，更有人分享自身經驗，真心覺得「香港醫療體系真係好好」，對比外國已算不錯。

對此，樓主回應強調這並非「鬥慘」，「身體健康唔使睇醫生先係真正幸福！」她進一步解釋，她的不滿並非針對醫護人員，反之，「其實大多數醫護都好好」，真正令人困擾的是整個「流程同制度」。

樓主：向所有照顧者致敬！

這個觀點獲得不少網民認同，有網民亦指出，自己初次陪診時也「覺得成個流程煩到嘔」，完全無法想像以往母親是如何獨自完成的：「如果冇人陪，長者好難獨自順利過晒咁多關。」樓主在帖文最後，亦向所有在醫院內為親人奔波的照顧者致意：「#向所有Carer致敬！」