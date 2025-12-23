父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...｜Juicy叮

有女網民昨日（22日）在社交平台發帖，為父母的醫療保障問題而煩惱，她指父母年過六旬，一直依賴政府公立醫療，身體有「高膽固醇、初期白內障」等小毛病，坦言「純想討論」，並在開首就強硬表示「賣保險請過主」，引發網民激烈討論，正反意見紛陳，當中更夾雜著不少來自「過來人」的血淚分享及自稱保險業界人士的「真心話」。

父母60歲買自願醫保太遲？網民大激辯 過來人一句話道破殘酷現實：做錯決定代價咁大...↓↓↓↓

有女網民昨發文向網民求教：「有冇人幫阿爸阿媽買自願醫保？」樓主擔心現在買醫保太遲，「佢地都60幾啦，會唔會太遲」，但父母現時「一直都定期睇緊政府」，只靠公營醫療擔心不足夠。

樓主又透露父母的健康情況，只是「有啲小毛病同高膽固醇，初期白內障果啲」。樓主又坦言發帖「純想討論」，並斬釘截鐵地表示「賣保險請過主」。

反對者憂長者保費貴

帖文一出引發網民正反大激辯，起初有不少網民直接「勸退」，認為樓主父母的年紀和身體狀況，令買保險變得「唔抵買」。有網民直言，即使成功投保，也要有心理準備「會有啲不保事項，以及價錢相對地貴」。

有網民更指出潛在風險，稱「Touchwood第日真係有大病保險公司一定搵你有咩漏報然後踢單。」這名網民更提出，香港並非唯一選擇，反建議「而家上大陸咁方便，我係你就幫佢哋買份內地醫保好過啦。」

病歷多長者投保或多「不保事項」

面對樓主一開始就拒絕保險從業員的態度，部分疑似業界人士的網民忍不住反擊，有人諷刺道：「問保險但就嫌棄保險agent」，更有人毫不客氣地說：「喺你叫賣保險嘅過主嘅同時，賣保險嘅都會同你講返句：『你買到先算啦』」，並提醒樓主「呢個年紀、呢個病歷，唔係你肯唔肯買，係人哋肯唔肯賣俾你呀，分清楚莊閒啦」。

部分曾嘗試為長者投保的網民亦表示「想買都買唔到」，尤其當父母已有心臟問題或糖尿等長期病患，保險公司極大機會拒保，或者開出極多「不保事項」（Exclusion）。

支持者：有心唔怕遲 你會忍心見父母排公立？

不過，雖然60多歲才買醫保困難重重，但留言區中，更多網民認為「有心唔怕遲」，金錢買不到健康，但可以買一個選擇權。一位網民分享沉重經歷：「我係過來人，買完三年屋企人就中，好彩地已經三年，唔算係係『新買』，成功claim咗二百幾萬。」他更感嘆：「最重要係，你唔會忍心見到佢哋排公立。」

另一位網民亦分享父親由60多歲起投保十多年的經驗，雖然期間曾因手術費過高而選擇公立醫院，但後來再有病時，在私家醫院花了50萬，最終保險成功理賠九成。

他總結道：「如果你不是好有錢，我見(建)議你為父母買，因為唔好彩生病時會發現有能力及機會選擇私或公係已經好好。」支持者普遍認為，保險的意義在於「買咗真係安心咗好多，起碼都叫可以有多個選擇！」

如何為長者精明投保？過來人分享關鍵策略...

在一片爭論中，亦有不少網民提出為長者父母買醫保的建議策略，綜合網民的參考意見認為，若要為年長父母投保，心態和策略最為重要，首先，必須誠實申報所有病歷，有網民提醒：「有乜大鑊野要claim 錢果陣，保險公司可以因為你投保時隱藏病歷而拒絕賠償。」

其次，在計劃選擇上，不少人建議「要買都買最高自付費嘅」，因為保費會相對便宜，這種計劃主要用於「轉移大筆錢損失嘅財政風險」，應對癌症等嚴重疾病，而非日常小病，有網民解釋：「高端計劃揀最高墊底費，可以最大化節省保費」。此外，亦有人建議可考慮「意外保」或設有危疾雙倍入息的「年金」，作為另一種保障。

網民提醒：因人而異 網上意見只供參考

當然，有網民亦提醒樓主，始終每個家庭的經濟能力與父母健康狀況各異，網上意見只供參考，實際投保前最好還是按個別情況衡量，諮詢相關專業人士，量力而為，而實際情況都要視乎保險公司的最終批核為準。

這場為年過60歲父母購買醫保的討論，雖沒有最終答案，但有網民以風險與孝心之間的博弈來作總結，認為做錯決定代價沈重，但若做對了策略，或許能在關鍵時刻，為家人買到一份無價的安心，「同賭錢一樣，都係講賠率。」

來源：mayiko.soo＠Threads