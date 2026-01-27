巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮

巴士乘客必須佩戴安全帶的新法例於1月25日生效，違者最高可被罰款5000元及監禁3個月，正當市民仍在適應新例之際，網絡傳出各種趣聞，昨日（26日）一則「扣錯安全帶」的帖文更引爆網民笑點，成為熱話。

巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！↓↓↓↓

有港女昨於新例實施翌日（1月26日），在社交平台上載了一張在巴士上準備扣安全帶的實時相片，她在帖文中無奈寫道：「阿叔你扣咗我安全帶，我扣乜嘢啊？」

從樓主上載的相片可見，她座位上的一條黑色的安全帶，從她的右邊橫跨至左邊，並相信已插進了左邊座位的扣環中，明顯是鄰座的阿叔「順手」取了她的安全帶扣上。

樓主自己的安全帶扣環就在身旁，但「帶」到用時方恨無，屬於她的那條帶已經「名花有主」，讓她哭笑不得。

網民：「有請一對新人合卺交belt」

這則充滿無奈又搞笑的帖文引發網民熱議，不少人紛紛留言「獻計」，有網民建議她「以其人之道，還治其人之身」，提出「你扣返佢果條，形成個X型」、「互相緊扣」等爆笑提議，甚至有人開玩笑說：「咁就可以在一起，在一起」，「有請一對新人合卺交belt」，樓主對此「姻緣」幽默回應：「係阿叔阿，先唔制呀。」

面對可能被罰款的風險，不少網民都以5000元罰款來開玩笑，笑稱「你扣五千蚊」、「叫個呀叔幫你比(畀)5000蚊」。不過，樓主似乎不欲將事情鬧大，當有人建議她停車報警時，她無奈地表示：「唔好阻住大家返工，一陣被人圍毆。」她亦相信鄰座阿叔並非故意，「應該冇害人之心，可能未瞓醒啫。」

網民分享同遭扣錯：「Ur not alone......」

有創意無限的網民則將此舉形容為「獨佔兩座」的新方法：「點樣可以獨佔兩個位？......扣隔籬位條安全帶。」有網民亦溫情地解讀阿叔錯扣舉動：「冬天嘛，佢幫你整暖條帶先啫 10分鐘後會還架啦」，樓主也順水推舟回覆：「好人做好事。」

原來，「扣錯帶」並非個別事件，不少網民亦在帖文中留言，分享了新例實施後翌日亦遇類似經歷，有港女亦上傳相片，見其安全帶被人錯扣，並「勉勵」樓主：「Ur not alone......」。有網民亦說：「今日我都犯咗同一個錯呀姐話：小姐你扣咗我條帶」，有人則說自己搭巴士時，鄰座乘客同樣扣錯其安全帶並已睡着，情況更為尷尬。

樓主也分享同事的經歷，指有阿叔坐下後，自然地解開了已扣好的安全帶，再扣上自己的，事後才驚覺並幫同事扣回，場面非常「無語」。

來源：elian0803＠Threads



